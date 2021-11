L’alliance entre Brave et Solana permettra l’intégration de son écosystème de produits et services dans le navigateur web

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les utilisateurs courageux pourront accéder à toutes les Dapps opérationnelles sur Solana, y compris les échanges décentralisés et les services pour le trading NFT.

***

Brave, le développeur du navigateur du même nom et du Basic Attention Token (BAT), a annoncé une alliance stratégique avec le réseau Solana, qui permettra aux utilisateurs de l’utiliser dans les produits et services de son écosystème Blockchain. .

Solana sera disponible dans le navigateur Brave

L’annonce a été faite par les PDG de Solana et Brave, respectivement Anatoly Yakovenko et Brenan Eich, qui ont révélé la nouvelle aujourd’hui lors de la conférence Breakpoint, qui s’est tenue dans la ville de Lisbonne, au Portugal.

Au cours de la conférence, Eich et Yakovenko ont expliqué comment les entreprises travailleraient ensemble pour fournir les meilleurs produits et services. De cette façon, le réseau Solana sera disponible dans le navigateur de bureau et d’appareil de Brave, qui sera effectif à partir du premier semestre de l’année prochaine.

L’intégration de Brave avec Solana permettra aux applications décentralisées (Dapps) développées sur ce dernier d’être accessibles depuis le navigateur, garantissant ainsi une grande évolutivité, des temps de traitement minimaux et de faibles marges de commission pour les opérations, tout en ouvrant l’espace pour des solutions qui permettent l’interaction entre les deux réseaux (crosschain).

Mots du PDG

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, Eich a commenté :

« Avec de plus en plus d’utilisateurs et de créateurs nécessitant des outils pour un accès rapide et abordable au Web décentralisé, cette intégration ouvrira la voie … au prochain milliard d’utilisateurs de crypto-monnaie pour tirer pleinement parti des Dapps et des jetons. »

Pour sa part, Yakovenko a rapporté ce qui suit :

« Pour des milliards de personnes, le Web mobile sera leur passerelle vers Web3.0. L’intégration avec les navigateurs est essentielle pour aider les Dapps à créer de meilleures expériences. L’annonce de Brave et l’intégration avec le portefeuille Solana dans toutes les versions est une étape importante pour amener le prochain milliard d’utilisateurs à Solana ».

Des bénéfices potentiels

A ce titre, l’intégration de Solana au navigateur Brave permettra aux utilisateurs de ce dernier de participer à des échanges décentralisés (DEX), ainsi qu’à la prise en charge de l’écosystème NFT et d’autres nouveautés.

En plus de ce qui précède, il sera également possible de lier le protocole Brave Themis au réseau Solana, avec lequel les utilisateurs de ce dernier pourront également utiliser Brave pour exécuter leurs applications décentralisées.

L’alliance de Solana avec Brave n’implique pas que ce dernier doive annuler d’autres accords en cours. Le PDG a clairement indiqué qu’ils continueraient à soutenir Ethereum et qu’ils ouvriraient également un espace pour se connecter à d’autres réseaux Blockchain, car l’axe d’intérêt est d’offrir de plus grandes possibilités à la grande base d’utilisateurs qui font vie au sein de cet écosystème.

Lecture recommandée

Source : Communiqué officiel

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash