L’alliance entre l’échange et l’immobilier permet d’acheter de l’immobilier avec des crypto-monnaies en Argentine

En Argentine, la bourse Tienda Crypto a conclu une alliance avec Click Aparts et WGW Desarrolladores afin que les maisons puissent être achetées avec crypto.

L’échange Tienda Crypto a conclu un accord avec Click Aparts et WGW Desarrolladores afin que les utilisateurs argentins puissent acheter des propriétés en crypto-monnaies.

« Toute propriété de Click Aparts et de WGW Developers est disponible à la vente contre crypto », a expliqué Federico Goldberg, PDG de Tienda Crypto, à Forbes Argentina.

Il a ajouté: « En outre, à partir de maintenant, les nouvelles propriétés lancées par WGW ou ajoutées par Click Aparts seront disponibles à l’achat avec crypto. »

« Les crypto-monnaies sont un actif dollarisé où la transaction est bon marché et rapide et peut être effectuée 24 heures sur 24 sans avoir à être liée aux heures bancaires. Cela augmentera sans aucun doute avec le temps », a déclaré Goldberg.

De même, Golberg a déclaré à Forbes qu’il pensait que l’ensemble du marché immobilier s’adapterait à cette nouvelle économie. « En plus, pour les investisseurs qui sont dans la crypto depuis longtemps et qui ont fait du profit, c’est une très bonne diversification », souligne-t-il.

Le PDG de Crypto Store a également souligné que l’achat de biens immobiliers peut se faire via Bitcoin, Ethereum et n’importe quel stablecoin tel que Dai, Usdt, Usdc ou Busd ». Mais cela ne se limite pas à eux : « Bien que, de toute façon, s’ils en ont d’autres, nous pouvons faire le service d’échange. »

Comment acheter des maisons avec crypto

Comme le rapporte Forbes, l’achat d’un bien immobilier se fait sur la plateforme de la société immobilière. Là, les clients informent Click Aparts qu’ils ont un intérêt dans une propriété et que, s’ils l’achetaient, ils le feraient en crypto.

Une fois cette étape franchie, il y a deux options, explique le médium. « Le client peut envoyer ses crypto-monnaies sur le compte que WGW ou le vendeur de la propriété possède dans Tienda Crypto, afin qu’il puisse plus tard effectuer la conversion en dollars et transférer cet argent à leurs banques respectives (ou conserver les actifs cryptographiques, au décision de WGW / vendeur) », indiquent-ils sur le premier. Et ils ajoutent : « Le coût de conversion est à la charge de l’acheteur.

La deuxième option consiste pour le client à ouvrir un compte dans le Crypto Store, à changer ses crypto-monnaies en dollars sur la plate-forme et à les envoyer sur son compte bancaire, puis à effectuer le paiement correspondant à WGW ou au vendeur de la propriété dans cette devise.

Maisons avec crypto

Dans de nombreux pays d’Amérique latine, la modalité d’achat de biens immobiliers avec crypto est déjà en cours. Le mois dernier, nous avons signalé que la société immobilière La Haus, qui opère en Colombie et au Mexique, acceptait Bitcoin pour investir dans des propriétés. En octobre, nous avons également signalé que l’agence immobilière Candoli Propiedades, d’Argentine, qui propose des services d’achat / vente et de location de propriétés, a annoncé via ses réseaux sociaux qu’elle accepte le jeton Shiba Inu (SHIB). Cela ne compte que quelques-unes des nouvelles les plus récentes concernant la question du logement avec crypto.

