L’alliance pour la maison intelligente d’Apple, d’Amazon et de Google s’appelle désormais “ Matter ”, les premiers produits à venir cette année

En 2019, Apple, Amazon et Google se sont associés à la Zigbee Alliance pour annoncer l’alliance «CHIP» pour la promotion des appareils domestiques intelligents fonctionnant sur plusieurs plates-formes. Alors que les premiers appareils certifiés par cette alliance devraient arriver en magasin en 2021, les entreprises à l’origine de «CHIP» ont annoncé aujourd’hui que le projet porterait un nouveau nom: Matter.

Afin d’obtenir la certification de Matter, le produit doit adopter une nouvelle norme sans redevance qui le rend compatible avec les protocoles Alexa Smart Home d’Amazon, HomeKit d’Apple et Weave de Google. L’alliance comprendra des appareils tels que les ampoules intelligentes, les sonnettes vidéo, les serrures de porte, les haut-parleurs intelligents, etc.

Tobin Richardson, directeur général de Matter, a déclaré à CNET que chaque appareil certifié par la nouvelle alliance aura un logo unique pour indiquer qu’il fonctionne avec les écosystèmes Apple, Amazon et Google. «Il s’attend à ce que le logo devienne aussi« omniprésent »que le logo Wi-Fi l’est actuellement», indique le rapport.

Le logo Matter a trois flèches pointant vers le centre, représentant le partenariat des trois entreprises derrière l’alliance. Les clients verront ce logo sur les boîtes des produits compatibles et même sur les appareils eux-mêmes une fois qu’ils seront disponibles.

«Au fur et à mesure que ces différents appareils deviennent des réseaux plus complexes, il est d’autant plus important qu’ils parlent tous le même langage», a déclaré Richardson. «Cette marque vous aidera à vous assurer que vous pouvez ajouter toutes les ampoules, toutes les serrures de porte, tout ce que vous voulez ajouter.» Richardson a fait ce commentaire dans une interview avant un événement de presse Matter mardi.