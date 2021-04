L’Allianz Arena maintient les matchs de l’Euro 2020 et accueillera des spectateurs

Après avoir spéculé sur la possibilité pour l’Allianz Arena, domicile du Bayern Munich, d’accueillir des matches de la version «2020ne» des Championnats d’Europe sans supporters, il semble que le gouvernement bavarois et l’UEFA soient parvenus à une position de compromis.

Dans une annonce faite aujourd’hui, il a été confirmé que Munich accueillera des matchs pour les euros de cet été. Ils accueilleront tous les matchs de la phase de groupes de l’Allemagne, avec la France, championne en titre de la Coupe du monde, le Portugal, champion d’Europe en titre et la Hongrie. Après cela, l’Allianz Arena accueillera un match quart de finale d’une équipe indéterminée.

Plus important encore, les matchs auront des spectateurs présents. Les gouvernements bavarois et allemand ont accepté d’autoriser 14 500 supporters à assister à tous les matches disputés pendant le tournoi.

Officiel: Munich accueillera au minimum 14 500 spectateurs lors des matches de phase de groupes de l’Allemagne contre la France (15 juin), le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin) ainsi qu’un quart de finale. # EURO2020 pic.twitter.com/taZIQOz8Ww – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 23 avril 2021

C’est probablement cette décision qui a aidé à sauver Munich aux yeux de l’UEFA. L’annonce de la finalisation des stades et des lieux des matchs est également venue avec une triste nouvelle pour les fans d’Irlande et du Pays basque, car Dublin et Bilbao se sont fait dire qu’ils n’organiseraient aucun match. On pense que l’UEFA a pris cette décision en raison de la réticence des gouvernements irlandais et basque à avoir des supporters présents.

Le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a exprimé sa joie de cette décision et a ajouté qu’il espérait que les matchs se joueraient avec la sécurité à l’esprit:

«Je suis ravi que l’UEFA ait confirmé que les matchs du Championnat d’Europe auront lieu à Munich cet été. Je voudrais remercier l’UEFA et en particulier le président Aleksander Čeferin, ainsi que le Premier ministre bavarois Markus Söder, qui ont apporté une contribution importante. Nous voulons tous que les matchs se déroulent avec des spectateurs dans notre Allianz Arena. Mais nous avons toujours insisté sur le fait que la santé des gens a toujours la priorité absolue. »

Il restera à voir si le gouvernement allemand autorisera les spectateurs internationaux à voyager pour ces événements ou s’ils seront fermés aux seuls citoyens européens.