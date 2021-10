L’allié clé de Nicola Sturgeon, Ian Blackford, est menacé dans la réforme brutale des conservateurs | Politique | Nouvelles

Les députés écossais recevront mercredi leurs exemplaires de l’examen 2023 des circonscriptions écossaises. Robert Hayward, pair conservateur et expert électoral, a averti que le SNP pourrait rencontrer des difficultés dans le cadre de l’examen. L’Écosse devrait perdre deux sièges dans un possible coup porté à l’emprise de Mme Sturgeon au nord de la frontière.

Lord Hayward a déclaré que le siège de M. Blackford pourrait être menacé car il est « sous-dimensionné ».

Il a déclaré à London Playbook: « Il pourrait cependant y avoir des perturbations majeures à la fois pour les trois circonscriptions continentales de Lib Dem et également pour le siège de Ian Blackford, qui sont tous bien sous-dimensionnés. »

La redistribution des sièges devrait être confirmée en octobre 2023.

Si les plans se concrétisent, les conservateurs devraient se voir attribuer 10 sièges supplémentaires à travers le pays dans le cadre de l’examen 2023.

Lors de l’examen de la Commission des frontières, l’Écosse s’est vu attribuer 57 circonscriptions, soit deux de moins qu’actuellement.

Il n’y a que deux sièges qui devraient être protégés dans le cadre de l’examen : Na h-Eileanan an Iar (les îles de l’Ouest) et Orkney et Shetland.

Chaque circonscription recommandée doit avoir au moins 69 724 électeurs inscrits.

En mars 2020, le siège de M. Blackford à Ross, Skye et Lochaber comptait 54 325 électeurs inscrits.

Une source proche du gouvernement a toutefois insisté sur le fait que le parti doit capitaliser sur les difficultés des travaillistes à mobiliser les électeurs.

On pense également que l’hiver 2023 pourrait être le moment où le Royaume-Uni commencera à voir les changements du programme de mise à niveau.

La source a déclaré: « Les travaillistes luttent pour faire sortir leur peuple plus que nous, ce qui nous donne un avantage.

« Et nous pensons que les gens commenceront à voir les résultats du programme de mise à niveau du Premier ministre avec des routes et des maisons construites dans les Midlands et le Nord. »

Le Premier ministre a jusqu’au 2 mai 2024 pour déclencher des élections générales.

Après avoir été amené à devenir président du Parti conservateur, Oliver Dowden a informé le personnel d’être prêt à être sur le pied des élections.