L’allié de Donald Trump, Steve Bannon, condamné pour outrage criminel

La Chambre a adopté une résolution condamnant le stratège politique Steve Bannon pour outrage au Congrès (Photo: AP)

La Chambre a adopté une résolution déclarant le conseiller de l’ancien président Donald Trump, Steve Bannon, coupable d’outrage au Congrès. Les législateurs demandent au ministère de la Justice de poursuivre pénalement Bannon pour avoir refusé de coopérer avec leur enquête sur l’émeute du 6 janvier au Capitole.

La résolution a été adoptée jeudi par 229-202, principalement selon les lignes du parti.

« Steve Bannon nous a conduits dans cette voie en refusant de coopérer de quelque manière que ce soit à notre enquête », a déclaré le représentant démocrate Bennie Thompson, qui préside le comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection, avant le vote.

Bannon a déclaré dans un podcast la veille de l’insurrection : » L’enfer va se déchaîner demain… Tant de gens ont dit : » Mec, si j’étais dans une révolution, je serais à Washington « . Eh bien, c’est votre temps dans l’histoire.

Bannon a ignoré l’assignation du comité de la Chambre pour qu’il témoigne et fournisse des documents sur ce qu’il savait de l’émeute meurtrière. L’avocat de Bannon a fait valoir qu’il n’avait pas besoin de se conformer à l’assignation car Trump pourrait essayer de revendiquer le privilège exécutif.

Pendant ce temps, les membres du comité disent que Bannon est obligé de témoigner et de remettre des documents.

« M. Bannon est seul dans son défi et nous ne le supporterons pas », a déclaré Thompson. « Nous devons préciser qu’aucune personne n’est au-dessus de la loi. »

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a exhorté ses collègues républicains à voter contre le verdict d’outrage. McCarthy a fait valoir que le comité avait émis une « assignation non valide » en partie parce que le comité était composé principalement de membres démocrates.

Le vote de la Chambre intervient trois jours après que Trump a poursuivi le comité restreint de la Chambre et les Archives nationales dans le but d’empêcher la divulgation de documents aux législateurs enquêtant sur la question vers le 6 janvier.

Le procès de Trump déposé devant le tribunal de district de DC revendique le privilège exécutif, qui est le pouvoir du président et des responsables de l’exécutif de retenir certaines correspondances confidentielles de la branche législative et des tribunaux.

