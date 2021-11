M. Castex a suscité une énorme controverse récemment après avoir écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une tentative apparente de la persuader de donner à la Grande-Bretagne une leçon sur la sortie du bloc. Et il s’y est remis lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre belge Alexander de Croo à Bruxelles.

M. Castex a déclaré que la France et la Commission étaient « déterminées » à s’assurer que la Grande-Bretagne « respecte » les accords et accords post-Brexit sur les licences de pêche.

Il a déclaré qu’il avait discuté du différend sur le Brexit et les accords de pêche avec M. de Croo, qui a déclaré qu’il se rendrait en Grande-Bretagne la semaine prochaine pour des entretiens à ce sujet.

La France affirme que la Grande-Bretagne aurait dû délivrer plus de bateaux français avec des licences pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne.

La Grande-Bretagne dit qu’elle respecte les arrangements qui ont été convenus.

M. Castex a écrit à Mme von der Leyen le mois dernier pour expliquer pourquoi le bloc devrait agir contre la Grande-Bretagne.

Il a exhorté l’UE à utiliser les » leviers à sa disposition » et à » préciser que le respect des engagements pris n’est pas négociable et que quitter l’Union est plus dommageable que d’y rester « .

Une traduction de sa lettre divulguée se lit comme suit : « L’attitude peu coopérative du Royaume-Uni aujourd’hui risque non seulement de causer de graves dommages aux pêcheurs, principalement français, mais aussi aux [European] syndicale, en ce qu’elle crée un précédent pour l’avenir et remet en cause notre crédibilité et notre capacité à faire valoir nos droits au regard des engagements internationaux signés par le syndicat.

« Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans ce contexte, l’Union européenne devra appliquer l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération et prendre des mesures correctives, d’une manière proportionnée aux dommages économiques et sociaux résultant des manquements.

Il a exhorté Mme von der Leyen à considérer les « droits de douane sur certains produits de la pêche » comme une sanction.

Les dernières remarques de M. Castex font suite à des commentaires similaires de Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, et de M. Macron lui-même ces derniers jours.

Dimanche, avant une rencontre avec le ministre britannique du Brexit, Lord David Frost, lundi, M. Beaune a tweeté : « Je serai à Bruxelles demain pour poursuivre cette négociation essentielle pour la France et l’UE.

« Notre objectif n’a pas changé : faire respecter l’accord, obtenir nos permis, défendre les intérêts de nos pêcheurs.

Vendredi, M. Macron a promis de continuer à se battre pour ses pêcheurs.

Il a déclaré aux journalistes : « Nous allons continuer à nous battre, nous n’abandonnerons pas nos pêcheurs ».

Paris a menacé d’empêcher les bateaux britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français si le différend n’est pas résolu, et les Français ont également menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey.

Bien que ces mesures aient été retirées de la table pendant que la Commission européenne a négocié des pourparlers entre les deux parties, M. Macron a semblé suggérer que les négociations prenaient trop de temps.

Il a déclaré : « La Commission doit nous protéger. Elle doit mener cela à bien, mais elle avance trop lentement, trop faiblement.

« Si la Commission ne joue pas son rôle, la France le fera. »

M. Macron a également semblé écarter tout espoir que la France et le Royaume-Uni trouvent une solution entre eux.

Il a déclaré : « Je refuse de revenir à une discussion bilatérale.

« Ce n’est pas une question pour la France et les Britanniques, mais une question de respect de votre parole ».

