L’eurodéputé allemand Manfred Weber s’est déchaîné contre l’accord conclu par Mme Merkel avec le président américain Joe Biden cette semaine, affirmant que cette décision est « préjudiciable » à l’ensemble de l’UE. L’homme politique de la CDU, leader du PPE au Parlement européen, a déclaré que le leader allemand aurait dû consulter le Conseil de l’UE avant d’entamer des négociations avec le président américain sur la question.

M. Weber a déclaré à Die Welt : « La décision de Nord Stream 2 se fait au détriment de l’Europe dans son ensemble et de l’Ukraine.

“Sans les services de l’ex-chancelier du SPD Schröder pour Poutine, le pipeline aurait été difficilement concevable.”

Il a ajouté que “c’est un lourd fardeau”.

L’Allemagne devrait “à l’avenir discuter et décider davantage dans un contexte européen” sur des projets de cette envergure et coopérer étroitement avec des partenaires européens, a-t-il poursuivi.

La dirigeante allemande a également été critiquée par les Verts dans son pays.

La candidate verte à la chancelière Annalena Baerbock a déclaré : “Cette communication conjointe n’est pas une solution, surtout pas pour la sécurité de l’Ukraine.”

Alors que l’eurodéputé vert Sergey Lagodinsky a ajouté : « Les Verts sont toujours favorables à l’arrêt de ce projet, car il reste géopolitiquement dommageable, [and for] climat et politique européenne.

“Nous ne participons pas à des accords aux dépens de tiers, comme ce gouvernement l’a maintenant fait.”

Mme Merkel a défendu jeudi l’accord comme un compromis pragmatique, mais l’Ukraine a déclaré que l’accord était trop faible pour garantir que la Russie se comporte comme Kiev et l’Occident le souhaitent.

Malgré les objections de longue date des États-Unis au projet, l’administration du président Joe Biden a conclu qu’il était trop avancé pour s’arrêter.

L’Allemagne, qui soutient fermement l’oléoduc, et les États-Unis ont annoncé mercredi ce qui équivalait à une trêve sur l’oléoduc.

Selon ses termes, l’Allemagne s’est engagée à répondre à toute tentative de la Russie d’utiliser l’énergie comme une arme contre l’Ukraine et d’autres pays d’Europe centrale et orientale.

L’accord comprenait également un engagement à aider l’Ukraine à continuer de percevoir des frais de transit une fois que Nord Stream 2, désormais achevé à 98 %, deviendra opérationnel.

Mme Merkel a déclaré jeudi qu’elle avait obtenu des assurances russes que Moscou n’utiliserait pas le pipeline comme une arme, mais que Berlin était prête à réagir par des sanctions si elle le faisait.

“Après tout, nous ne sommes pas sans outils pour faire quelque chose”, a déclaré Mme Merkel, ajoutant qu’elle espérait que des sanctions contre Moscou ne seraient pas nécessaires.