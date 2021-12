L’alliée de Liz Truss gifle les critiques sceptiques quant à la loyauté envers le Brexit | Politique | Des nouvelles

S’adressant à World at One de Radio 4, Kirsty Buchanan a critiqué les fidèles du Brexit qui ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la militante de Remain, Mme Truss, a succédé aux fonctions clés de Lord Frost, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci. Mais malgré son poste de Reste, la conseillère spéciale a souligné que Mme Truss avait réformé sa vision de l’Union européenne. Mme Buchanan note que Mme Truss a un « ensemble de croyances fondamentales » et un amour de la Grande-Bretagne, ce qui fait d’elle la bonne personne pour mener à bien le Brexit.

Dans une défense passionnée du ministre des Affaires étrangères, Mme Buchanan a déclaré que Mme Truss est « une politicienne très méthodique », ajoutant qu’elle « est assez impartiale en ce qui concerne son approche de la politique ».

La conseillère a poursuivi en notant que « la Thatcherite épris de liberté » ne méritait pas les critiques qu’elle a reçues pour être une ancienne militante de Remain, insistant sur le fait que Mme Truss a l’expérience nécessaire pour réussir le Brexit, en particulier dans la renégociation du protocole d’Irlande du Nord. .

Elle a insisté sur le fait que, malgré son vote lors du référendum sur le Brexit de 2016, Mme Truss est en fait « une Brexiteer née de nouveau ».

La conseillère spéciale a fait valoir que son rôle en tant que secrétaire au Commerce international est la preuve qu’elle est plus que capable dans ce rôle.

JUSTE DANS Tous les yeux sur Truss ! Le « timide » Lord Frost ravagé par le Brexiteer suite à l’échec de l’UE

Mme Buchanan a déclaré: « Quand elle est devenue secrétaire au Commerce international, elle s’est sans vergogne enveloppée dans le drapeau…

« Et a promu sans vergogne la Grande-Bretagne à travers le monde dans les accords commerciaux que nous avons conclus. »

Elle a affirmé que ce sont ces principes qui ont rendu Mme Truss «si populaire auprès de la base» du parti conservateur.

Mme Buchanan a ajouté : « Elle aime son pays, elle est fière d’être britannique sans vergogne.

LIRE LA SUITE: Brexit Britain ouvre la voie avec une nouvelle IA pour «combattre» les variantes du virus

Il avait précédemment exprimé de vives critiques à l’égard des passeports vaccinaux et de la décision de mettre en place des taxes élevées en Grande-Bretagne.

Dans sa lettre de démission, il a remercié M. Johnson, notant que « le Brexit est désormais sécurisé » mais a souligné que « le défi pour le gouvernement est maintenant de saisir les opportunités qu’il nous offre ».

Le mémoire sur le Brexit remis à Mme Truss comprend une renégociation majeure du protocole d’Irlande du Nord qui a provoqué le chaos commercial.

La ministre des Affaires étrangères a averti qu’elle n’avait pas peur de suspendre le protocole et de déclencher l’article 16 si l’UE n’écoutait pas les demandes de la Grande-Bretagne.