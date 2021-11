Lalo Martínez, aura une bataille de pouvoir à pouvoir sur CD. NEZA

L’ancien équipe nationale Eduardo Martínez, a son prochain engagement à sa porte, convenu pour le vendredi 10 décembre, à Ciudad Nezahualcóyotl, État de Mexico; où il cherchera à augmenter son nombre de triomphes en professionnalisme contre un adversaire avec un degré de difficulté élevé.

Martínez, 21 ans, et représenté par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; il a fait un pas remarquable à travers l’amateurisme, remportant cinq médailles aux Olympiades nationales; et maintenant en tant que professionnel, il a 6 KO en 7 victoires, au sein de la division super-léger.

Le gaucher à élimination directe, la fierté de la mairie de Xochimilco dans la capitale mexicaine, verra l’action pour la deuxième fois de sa carrière dans le populaire Cd. Neza, le berceau de grands champions comme Humberto ‘La Chiquita’ González et où les gens aiment la bonne boxe.

Diplômé de l’Ecole Nationale des Entraîneurs Sportifs, et avec une carrière au Centre National de la Haute Performance (CNAR), il est prêt à l’engagement et assure qu’il arrive en grande forme physique et mentale pour ce qui représentera son dernier engagement en 2021, et en vue de grands défis dans le prochain calendrier.