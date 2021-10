Lalo Martínez dirige la nuit explosive des nouveaux talents

L’ancienne équipe nationale talentueuse Eduardo Martínez aura une nouvelle occasion de montrer sa qualité de boxeur ce samedi 23 octobre au gymnase Uribe de Tlalnepantla; où l’ancienne équipe nationale prend l’un des changements stellaires du scrutin de la cour internationale.

Le talentueux gaucher représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; enregistre cinq KO en six victoires; est de retour au diamant de la bataille avec un procès de grande difficulté.

Le fier combattant de la mairie de Xochimilco, dans la capitale mexicaine, s’est dit motivé par sa réapparition sur le ring, et a assuré qu’il était prêt à reprendre le chemin du triomphe de manière tonitruante.

A 21 ans, il est diplômé du Baccalauréat en Formation Sportive de l’Ecole Nationale des Entraîneurs Sportifs ; Il tiendra son septième combat dans la division super-léger, après avoir fait irruption dans le professionnalisme après être passé par le Centro Nacional de Alto Rendiemento (CNAR) sous la baguette des médaillés olympiques Juan Paredes et Agustín Zaragoza.

Dans les matches qui complètent le scrutin, les invaincus Carlos ‘Iron Man’ Arriaga, Edgar ‘Cruzito’ González et Héctor García seront en action ; en plus de l’ancienne équipe nationale Oscar Salgado et du heurteur de Querétaro Juan Carlos ‘Inquieto’ Barrientos.