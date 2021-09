Lalo Martínez, un KO avec de l’expérience en équipe nationale

Le puncheur de la capitale Eduardo ‘Lalo’ Martínez, a fait irruption dans la boxe payante avec force, enregistrant 5 KO en 6 victoires ; le fier pugiliste du bureau du maire de Xochimilco dans la capitale mexicaine, se dirige vers un avenir extrêmement brillant.

Représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, société dirigée par Oswaldo Küchle ; le multiple médaillé à l’Olympiade nationale, et une partie de l’équipe mexicaine dans diverses compétitions internationales; assimiler les enseignements des médaillés olympiques Agustín Zaragoza et Juan Paredes.

Diplômé de l’École nationale des entraîneurs sportifs et l’un des éléments les plus marquants de sa génération au Centre national de haute performance (CNAR), le boxeur gaucher a un coup de poing dévastateur et un style agressif qui plaît aux fans. .

Martínez, 21 ans, travaille à toute vapeur tous les jours sous la baguette du professeur Rogelio Romero et de son père Jesús Martínez, qui exigent le plus de Lalo car ils connaissent très bien ses capacités de haut en bas du diamant de la bataille et ils savent que s’ils continuer à travailler dur, ils atteindront le but.