Lalo Martínez, un KO mexicain de qualité export

L’attaquant de la capitale Eduardo Martínez, invaincu en boxe payante après son passage réussi avec l’équipe nationale mexicaine, est sur le chemin de la guerre pour revenir sur le ring dès que possible et continuer à gravir les échelons mondiaux avec d’autres performances convaincantes.

Martínez, 20 ans, et diplômé en Entraînement sportif, cumule à ce jour 6 victoires, dont cinq par KO, preuve sans équivoque de la grande puissance de la dynamite qui est dans ses phalanges.

Eduardo, combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une société dirigée par Oswaldo Küchle, est l’un des athlètes les plus remarquables du bureau du maire de Xochimilco, où il a vécu toute sa vie et où sous les enseignements de son père Jesús Martínez et du professeur Rogelio Romero , il a réussi à développer le talent de la fistiana qui l’a amené à représenter le Mexique à l’international.

Le redoutable gaucher, qui en quelques mois à peine de sa carrière a clairement fait savoir qu’il était un rival très dangereux, car dans toutes ses participations il a réussi et seulement dans l’une d’elles il a eu besoin d’écouter les partitions. des trois juges pour marquer un nouveau succès dans votre dossier de service.

Multiple médaillé aux Olympiades nationales, il a tenu ses deux derniers engagements en 2020, avec un bilan extrêmement positif pour le disciple des médaillés olympiques Agustín Zaragoza et Juan Paredes lors de son passage au Centro Nacional de Alto Rendiemento (CNAR).