Lalo Spain s'habille en Chespirito, cherche son rôle dans la biosérie

L’acteur et comédien populaire, Lalo Espagne, s’est déguisé en Roberto Gómez Bolaños « Chespirito », qui a perdu la vie il y a sept ans, alors son série biographique est en cours de production et Lalo chercherait à interpréter son rôle.

Et c’est que le célèbre quinquagénaire a exprimé sa grande admiration pour le créateur du Chavo del 8, exprimant son grand désir de participer au projet dans lequel l’histoire et la vie de Roberto seraient racontées.

Mais il a non seulement créé Chavo, mais aussi d’autres personnages attachants tels que docteur Chapatin et le « Chapulin Colorado », ce dernier est devenu à la mode. Récemment, il est apparu dans divers contenus.

L’image de Lalo a été partagée il y a deux jours mais c’était il y a un an lorsqu’il a réalisé la vidéo originale et nous invite à la voir sur sa chaîne Garnacha.

Sur la photo on peut le voir avec des lunettes et une caractérisation assez approximative de Gómez Bolaños, il ressemble vraiment et c’est cela qui a impressionné de nombreux internautes, même le scorpion doré est arrivé pour exprimer qu’il aimait vraiment le déguisement, et avec son sens de l’humour caractéristique, il lui a dit qu’il était habillé comme quelqu’un qui riait.

Lalo Espagne partage des morceaux de divertissement de ses personnages sur la chaîne de Chaîne YouTube Garnacha, où il partage principalement des enregistrements déguisés en Margara Françoise.

Dans le projet lip de la série se trouve Roberto Gómez Fernández, fils de Chespirito, qui, nous l’espérons, a vu l’interprétation de Lalo Spain et qu’il en tient compte, nous vous informerons de tout ici dans Show News et nous vous le ferons savoir dans cas pour le rôle à gagner.

Au début de la vidéo, Eduardo España se présente, donne ses données les plus importantes telles que son âge et sa taille et exprime également son grand désir de participer au projet et de jouer une grande comédie à la manière de Chespirito.

Apparemment, l’Espagne a étudié les mouvements et les gestes de Roberto et il est assez évident qu’il a investi un bon moment dans leur préparation, parlant un peu de son expérience tout en caractérisant l’interprétation dudit personnage attachant dans la culture du divertissement mexicaine.