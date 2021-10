L’alphabétisation numérique fait place à l’inclusion financière en Inde

Les tentatives successives du gouvernement à travers des programmes comme le programme Digital India, ont permis à une grande partie de la population d’acquérir des compétences de base en littératie numérique.

Par Milan Dolansky, directeur du numérique, Home Credit India

La numérisation en Inde n’est plus un luxe existant en tant que fonctionnalité complémentaire à des fonctions telles que la banque, les achats, les voyages et autres. Il s’est maintenant répandu dans presque tous les milieux, transformant les entreprises et les gouvernements pour devenir un nouveau mode de vie. Qu’il s’agisse de payer un vendeur de légumes via une interface de paiement unie (UPI) ou de déclarer des impôts en ligne, New India s’adapte rapidement à un mode de vie numérique. Le pays compte actuellement plus de 45% de sa population en ligne. Cela se reflète bien dans les notes de 53,9 de l’indice d’inclusion financière de la Banque de réserve de l’Inde pour mars 2021. Cela indique que plus de la moitié des 1,3 milliard d’habitants du pays est en ligne et qu’il est facile d’accéder, d’utiliser des services en ligne et de recevoir des services de qualité. Cette intégration numérique à grande échelle a naturellement mis davantage l’accent sur les affaires en ligne, soulignant l’importance de la culture numérique dans l’inclusion financière numérique de la Nouvelle Inde.

Les tentatives successives du gouvernement à travers des programmes comme le programme Digital India, ont permis à une grande partie de la population d’acquérir des compétences de base en littératie numérique. Cependant, il existe maintenant un besoin de canaliser cette littératie acquise dans des activités économiques pour que l’ensemble de la population entre dans le cadre de l’inclusion financière numérique. Cela leur permettrait de faire partie de l’économie numérique plus large. Imaginez un commerçant de tissu de deuxième génération dans une métropole vendant ses marchandises à des consommateurs dans différentes parties du pays. Il est désormais en mesure de recevoir en toute sécurité des paiements numériques et d’afficher virtuellement ses marchandises grâce à cette connaissance pratique d’Internet. Son entreprise est désormais habilitée à transcender les frontières. C’est un exploit qui n’a été réalisé que par sa génération grâce à l’application de ses connaissances numériques. L’impact a été une expansion de sa portée commerciale et une augmentation du nombre de commandes. L’utilisation de sa culture numérique a créé un pont pour son inclusion dans le nouveau système financier numérique. Ce degré d’inclusion est maintenant le besoin de l’heure pour l’ensemble de l’Inde pour faire progresser son économie et son mode de vie. Il peut les aider de manière cumulative à utiliser et à fonctionner avec des banques, des NBFC et d’autres institutions financières de manière numérique.

La jeunesse attire l’attention des entreprises FinTech dans un contexte de numérisation rapide

Actuellement, les services bancaires numérisés ont touché plus de 420 millions de personnes en Inde, faisant de la place à l’inclusion financière numérique. Cela joue un grand rôle dans l’évolution des comportements socio-économiques vers la finance numérique. Il permet à la population rurale et semi-rurale de l’Inde de s’ouvrir à l’utilisation sécurisée des passerelles numériques. En raison de cette inclusion, la valeur des paiements numériques du pays devrait plus que doubler pour atteindre 135,2 milliards de dollars d’ici 2023, selon une étude ASSOCHAM – PwC, 2019. Bien que cette croissance ait été louable, elle doit encore voir une percolation à grande échelle à travers les barrières de classe et économiques pour que les personnes de toutes les classes utilisent leurs compétences en littératie numérique pour utiliser ces fonctionnalités de finance numérique.

La technologie agit comme un chroniqueur de la révolution de l’inclusion numérique en Inde en offrant des applications mobiles faciles à utiliser, plusieurs modes linguistiques régionaux, une vitesse et des transactions sûres et sécurisées pour les masses. Il aide à l’inclusion financière numérique dans tout le pays grâce à l’utilisation de passerelles de paiement numériques telles que RuPay, BHIM et d’autres solutions de paiement mobile. Un bon exemple de la façon dont l’inclusion numérique grâce à l’alphabétisation numérique enrichit l’économie indienne dans toutes les classes est l’adoption du paiement numérique par plus de 15 millions de magasins pop et maman ou magasins kirana à travers l’Inde.

La transformation numérique de l’Inde a également déteint sur le secteur NBFC. Les compétences en littératie numérique de la population permettent aux NBFC de tirer parti de la technologie d’automatisation des processus pour améliorer la connexion client. Les NBFC de nouvelle génération tirent plus que jamais parti des réseaux de partenariat tout au long de la chaîne de valeur de génération de leads, d’intégration des clients, de souscription, de décaissement de crédit/prêt et de recouvrement. Les prêteurs peuvent désormais évaluer les informations individuelles des consommateurs et créer des modèles de notation de crédit alternatifs à l’aide de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et des mégadonnées.

Alors que l’Inde a couvert dans une large mesure les domaines de l’alphabétisation numérique, l’inclusion financière numérique reste le besoin de l’heure pour le pays. La participation cumulative de l’ensemble du pays à la finance numérique ouvrira la voie à une croissance économique parallèlement aux chiffres mondiaux. En tant que jeune nation, l’inclusion financière numérique est la clé pour assurer une diffusion égalitaire des avantages de la numérisation. C’est l’étape la plus efficace vers un développement inclusif. À terme, l’inclusion financière donnera la liberté de rêver et de vivre selon ses propres conditions. Il donnera du vent aux espoirs de millions d’Indiens à travers le pays.

