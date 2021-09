L’Alqueria del Basket ne cesse de grandir dans sa pièce la plus importante

29/09/2021 à 13:36 CEST

L’Alqueria del Basket poursuivi à pleine capacité dans une quatrième saison encore marquée par la pandémie. L’installation est restée un exemple de sécurité maximale et de garanties sanitaires afin que l’activité soit maintenue tout au long de la saison sans interruption avec des entraînements, des jeux, des activités, des entraînements, des tournois et bien plus encore. La Fédération espagnole de basket-ball a fait des installations de Valencia Basket son siège pour les concentrations de ses équipes et l’Euroligue a fait un double pari sur la patrie du basket-ball européen pour son tournoi junior, le Tournoi Adidas Next Generation. De plus, L’Alqueria del Basket a continué à étendre son modèle tant au niveau national qu’international, grâce à des collaborations avec d’autres clubs et en prenant AdB Hoops dans plus de 70 pays. Le label Alqueria grandit également grâce à de grands succès sportifs comme le Championnat d’Espagne cadet féminin ou la promotion de l’équipe EBA à LEB Plata, tandis que la présence de joueurs de carrière dans l’équipe espagnole est consolidée.

L’activité ne s’arrête pas

Après une saison où l’activité a été impactée par la situation sanitaire, L’Alqueria del Basket a atteint un total de 13 593 heures d’occupation, qui a pu être réalisée grâce au travail mené en matière d’hygiène pour garantir la santé des joueurs et des salariés. Les heures d’entraînement ont totalisé 6258 et 789 matchs ont été joués dans les installations du Valencia Basket avec les 539 joueurs masculins et féminins qui composaient les 50 équipes de Cantera et Escuela. Le tout animé par les 60 coachs en charge de leur formation.

Les réseaux sociaux se développent

L’Alqueria del Basket continue de se développer sur les réseaux sociaux, comme a augmenté de plus de 5000 abonnés par rapport à la saison dernière. Un chiffre qui représente une augmentation plus importante que celle reçue l’année précédente. L’installation avoisine les 26 500 followers au total, contre 21 200 la saison dernière. L’influence de L’Alqueria del Basket sur le web grandit et les activités menées continuent de faire le buzz dans les médias avec plus de 300 communiqués de presse publiés liés à l’installation cette saison.

Plus de proéminence du sceau d’Alqueria del Basket

La marque de fabrique de L’Alqueria del Basket est de plus en plus grande à tous égards. D’une part, la présence de joueurs et d’entraîneurs avec l’équipe nationale espagnole est consolidée. Au cours d’une année au cours de laquelle les compétitions internationales ont été reportées, réduisant ainsi l’activité des équipes nationales, il y avait un total de 22 joueurs et 5 entraîneurs dans les appels de la FEB. Concrètement, 10 joueurs, 12 joueurs, 2 entraîneurs, 2 préparateurs physiques et un médecin.

D’autre part, la Cantera continue de voir son travail approuvé avec des débuts plus officiels de joueurs avec les premières équipes de Valencia Basket. La saison dernière, trois joueurs au total se sont inscrits à Mur dels Somnis : Claudia Contell, Millán Jiménez et Paula Garcia. L’une des plus grandes récompenses pour l’effort pour tout joueur formé à L’Alqueria del Basket.

Plus de succès sportifs sont à venir

Après une année au cours de laquelle l’équipe féminine des enfants a remporté le titre de la LF Endesa Mini Cup à Salamanque, de nouveaux succès sont arrivés pour les catégories d’entraînement de Valencia Basket. Au mois de mai, Fonteta a accueilli la phase de promotion finale de la ligue EBA avec l’équipe filiale de Taronja obtenant une place pour LEB Plata, la troisième division de basket-ball masculin espagnol. Un grand exploit qui a été suivi d’un autre par la cadette A féminine, qui a remporté le premier titre de champion d’Espagne de l’histoire du Club avec Manolo Réal diriger l’équipe. De plus, la femelle Infantil A a remporté la médaille d’argent dans le Championnat d’Espagne et la Senior B féminine est restée aux portes de la promotion en Ligue 2 féminine.

De nouveaux services internationaux

Dans le but de partager le modèle de L’Alqueria del Basket avec d’autres clubs, écoles et académies, les nouveaux services internationaux sont arrivés avec la collaboration de Événements R&R. Une offre variée de produits qui répondent aux différents besoins d’entraînement de notre sport à travers le monde. Conseil et gestion de sessions de formation, stades, campus internationaux, formation d’entraîneurs, essais, tournois internationaux et L’Alqueria Academy, le meilleur programme académique-sportif avec le Ecole Mas Camarena, l’un des meilleurs d’Espagne, avait déjà terminé sa deuxième saison en augmentant le nombre de participants.

Le modèle d’Alqueria s’élargit

Nous apportons la Culture de l’Effort au monde entier grâce aux accords que nous avons conclus avec d’autres clubs et académies qui souhaitent apprendre du modèle de L’Alqueria del Basket et partager le leur. Au niveau national, les accords vont du CRiC Ses Salines au Académie de basket recrue à Ibiza et dans les Asturies, respectivement, avec des accords qui incluent des activités telles que les camps d’été. Au-delà de nos frontières, quelques exemples sont la collaboration entre coachs avec l’académie Le basket-ball d’assistance australien ou les différentes activités programmées avec le club & Lstrok; KS Szko & lstrok; une Gortata polonais CDD Asunción du Paraguay ou la Lecture de fusées Du Royaume-Uni.

L’Alqueria LAB continue d’innover

Le département de co-innovation de L’Alqueria del Basket a ajouté de nouveaux domaines de travail et de recherche dans sa deuxième année de vie. Le premier président national de basket-ball a grandi avec de nouvelles sessions de formation et des séminaires dans des domaines transversaux.s et le nombre de projets de recherche avec des universités nationales et internationales a été augmenté. Certaines des enquêtes qui ont commencé au cours de la quatrième année de L’Alqueria sont les Projet Nutrinext, qui réalise une analyse sur l’influence sur les performances du microbiome chez les athlètes, un projet d’évaluation des risques de blessures avec l’UCH CEU, ou un projet d’application de techniques d’analyse d’images et d’intelligence artificielle pour améliorer la santé et l’efficacité dans le sport avec l’IBV , parmi beaucoup d’autres. Tout cela en étudiant les joueurs de L’Alqueria del Basket dans le but d’améliorer le basket-ball grâce à l’innovation et à la collaboration.

La formation des coachs est consolidée

Avec la naissance de L’Alqueria LAB et le création de la Chaise Basketball de L’Alqueria del Basket, les sessions de formation des entraîneurs ont fait un pas en avant grâce à la certification du Université de Valence et la validation de la FEB pour leurs stages de coaching. Avec la collaboration régulière de la FCCV et de la Caixabank, les cliniques présentielles ont repris et le format en ligne a été maintenu pour rapprocher les meilleurs joueurs des techniciens du monde entier. Environ 900 entraîneurs ont suivi les sessions de formation avec des techniciens de l’envergure de Josep Maria Izquierdo, Diego Ocampo, Lluis Riera ou l’entraîneur de l’équipe féminine de Valencia Basket, Ruben Burgos. De plus, après la réussite de l’année précédente du cours Procoach par Sportcoach pour les entraîneurs, le Jeune Procoach destiné à la formation et aux techniciens de carrière, ainsi que le cours international du Scoutisme.

Lieu sécurisé pour les tournois

Les tournois qui ont pu se jouer malgré la situation sanitaire n’ont pas hésité à refaire confiance à L’Alqueria del Basket. La Euroligue de basket-ball non seulement l’avait encore une fois à Valence l’un des lieux de son tournoi de qualification de la Tournoi Adidas Next Generation, mais a également choisi L’Alqueria del Basket pour célébrer la finale du tournoi, dont le Real Madrid était le champion. La Fédération espagnole de basket-ball a également choisi les installations, avec la Fonteta comme pavillon principal, pour la phase de promotion de l’EBA au LEB Plata, ainsi que le 3×3 national pour l’un de ses nombreux tournois de la saison avec Onil ou Next MVP comme participants.

De nombreux événements sportifs et professionnels

Au cours de sa quatrième année, L’Alqueria del Basket a été un exemple de lieu sécurisé pour la célébration d’événements sportifs et commerciaux avec un total de 1 191 heures passées dans l’installation à cet effet. Quelques exemples sont les concentrations de l’équipe espagnole, à la fois dans ses catégories inférieures et dans les équipes professionnelles masculines et féminines de 3×3 et 5×5, l’Assemblée annuelle de l’IVEFA, l’exposition « Revolution of Women’s Basketball & rdquor ; inauguré à l’occasion de la célébration de l’Eurobasket Women à La Fonteta et même l’enregistrement d’un programme de Chef de cuisine junior avec les joueurs et entraîneurs de la carrière de Taronja comme protagonistes.

Les activités se développent également

Le succès des Campus et Écoles de basket de Valence Il a été approuvé pour une autre année avec l’augmentation des activités grâce à la grande réponse des participants. Un total de 1 561 participants dans l’habituel Campus d’été à Calvestra, la technologie féminine, les écoles d’été à L’Alqueria et Iale, le campus et l’école de Noël et le campus et l’école de Pâques et l’école Fallas récemment ouverte. En plus de la célébration de tous ces Campus et Écoles, l’annonce de nouvelles activités qui auraient lieu l’été suivant comme le Campus Ses Salines à Ibiza et le Académie de basket des recrues du campus Dans les Asturies. De plus, la Ligue Senior a complété sa deuxième saison avec 22 équipes, une augmentation de 9 équipes par rapport à l’année précédente. La grande organisation et les mesures sanitaires prises ont permis de terminer toutes les activités sans aucun incident.

AdB Hoops, de plus en plus international

AdB Hoops, le magazine numérique gratuit de basket-ball de L’Alqueria del Basket, continue d’étendre sa zone d’influence. La publication bimensuelle dépasse les 3 000 utilisateurs et atteint désormais plus de 70 pays. Toute l’actualité du basket mondial, sous la direction de Giorgio Gandolfi, avec les meilleurs protagonistes accessibles à tous. AdB Hoops a atteint 11 numéros publiés dans sa deuxième année d’existence avec de grandes personnalités telles que Adam Argent, commissaire de la NBA, des entraîneurs comme Dimitris Itoudis ou Frank Vogel, ou le Secrétaire Général de la FIBA Andreas Zagklis, parmi beaucoup d’autres. À partir d’entretiens, de rapports et d’analyses de NBA, FIBA, Euroligue, minibasket, 3×3, marketing, arbitres et bien plus encore.