L’alternative de Xiaomi à l’AirTag d’Apple est en route, selon les rumeurs | La technologie

Xiaomi travaille sur sa propre alternative à l’AirTag d’Apple. C’est du moins ce que suggèrent les dernières rumeurs en provenance de Chine, où un brevet pour un dispositif de suivi a été révélé. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Les appareils de localisation sont devenus à la mode. Nous parlons des petits appareils qui peuvent être intégrés dans des porte-clés, placés dans des sacs à dos ou placés sur tout autre objet que nous voulons suivre et qui nous permettent de connaître leur emplacement grâce au téléphone portable.

Samsung a devancé la concurrence avec l’annonce du Galaxy SmartTag plus tôt dans l’année, et Apple a présenté le très attendu AirTag quelques mois plus tard, lors de la keynote d’avril. Le reste des marques ne manquera pas cette tendance et de nouveaux dispositifs de suivi intégrés dans leurs écosystèmes respectifs seront annoncés prochainement.

Si les rumeurs sont vraies l’un de ces fabricants sera Xiaomi, qui travaille déjà sur son alternative à l’AirTag d’Apple. C’est du moins ce que suggère un brevet déposé en Chine intitulé “Méthode et dispositif de recherche d’objets”, qui décrit un dispositif de suivi d’objets et son fonctionnement.

Le brevet, révélé dans un fait divers publié par le média chinois ITNews, a été initialement déposé en 2017 et a été autorisé il y a quelques jours en juin.

Dans le résumé qui apparaît dans le document, Xiaomi détaille le fonctionnement de son système de localisation d’objets, qui est très similaire au Galaxy SmartTag et à l’AirTag d’Apple.

L’entreprise explique que, grâce à son système de localisation, les utilisateurs peuvent récupérer rapidement n’importe quel objet sans avoir à faire un effort pour le rechercher. Il s’agit de l’envoi d’informations d’identification et de la consultation d’une base de données avec des informations préalablement stockées, ainsi vous pouvez également envisager de créer un réseau comme Apple et Samsung afin que les utilisateurs puissent suivre leurs objets même lorsqu’ils sont hors de portée de leur téléphone mobile.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur l’éventuelle étiquette intelligente Xiaomi Mi. Comme il s’agit d’un brevet, nous ne pouvons rien tenir pour acquis, puisque l’entreprise peut le garder dans un tiroir et ne pas développer un produit commercial.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de connaître les plans de Xïaomi et de voir s’il lance réellement un dispositif de suivi.