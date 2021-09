L’alternative Google Keep Bundled Notes devient sérieuse avec les pièces jointes d’images et de fichiers

Il existe de nombreuses applications de prise de notes pour Android, mais Bundled Notes est sans doute l’une des options les plus élégantes et les plus esthétiques. Le service Android et Web uniquement est sorti de la version bêta l’année dernière, et bien qu’il ait réussi dès le départ la prise de notes et les listes de tâches, il y avait quelques choses qui manquaient beaucoup aux gens. Pour lutter contre cela, Bundled Notes 2.0 vient de sortir avec une tonne de corrections de bogues, d’améliorations et, enfin, la prise en charge des pièces jointes d’images et de fichiers ainsi que des aperçus d’URL riches.

La gauche: Ajout de pièces jointes d’images. Milieu et droite : Différentes vues pour les groupes de notes avec des aperçus riches.

Dans le passé, Bundled Notes ne prenait en charge que le texte au format Markdown dans ses notes, mais cela change avec la version 2.0. L’application fonctionne désormais également avec les pièces jointes d’images et de fichiers dans les notes et crée automatiquement des aperçus riches pour les URL. En pratique, vous commencerez à remarquer des aperçus de liens riches dans les notes que vous avez déjà créées après la mise à jour, et il y a un nouveau bouton de pièce jointe dans les notes qui vous permettra d’ajouter presque tous les fichiers auxquels vous pourriez penser. Pour tout ce que vous joignez, vous pouvez également ajouter une description pour le rendre plus facile à trouver dans la gestion de fichiers intégrée de Bundled Notes.

Gestion groupée des fichiers Notes, séparée des notes.

À l’heure actuelle, Bundled Notes n’offre que des options rudimentaires pour interagir avec les pièces jointes de fichiers et d’images. Les fichiers PDF et autres documents ne peuvent pas être visualisés directement dans l’application. Vous devez plutôt les télécharger pour les utiliser. Les images peuvent être visualisées, mais il n’y a pas d’outils d’annotation ou d’options pour renommer les fichiers – tout cela doit également être fait sur votre appareil dans une autre application. Néanmoins, étant donné que la mise en œuvre des pièces jointes n’est pas une tâche rudimentaire, avoir la possibilité d’ajouter des fichiers en premier lieu est une grande réussite. À titre de comparaison, bien que Google Keep propose des options d’annotation pour les images, vous ne pouvez pas du tout ajouter d’autres fichiers à ses notes. Contrairement à Keep, Bundled Notes offre également un emplacement centralisé pour afficher et supprimer tous vos fichiers téléchargés sur son écran d’accueil.

Aperçus riches dans l’application Web.

Les utilisateurs gratuits seront limités à 150 Mo de fichiers et d’images par compte et 20 Mo par fichier tandis que les utilisateurs payants auront jusqu’à 10 Go au total et 200 Mo par fichier (Notez que les captures d’écran de cet article montrent un quota de stockage de 5 Go car la limitation bêta était différente ). Le changement se reflète à la fois dans l’application Android et dans l’application Web.

Notes groupées 2.0

Ajout de la prise en charge multiplateforme des pièces jointes et du contenu riches, y compris des images, des fichiers et des aperçus d’URL riches. ) Présentation du stockage pour afficher et gérer tout le contenu téléchargé. Les descriptions des pièces jointes peuvent être modifiées pour une meilleure organisation. ordonné dans une note, pour mettre en évidence les pièces jointes principales Aucune autorisation de stockage requise (car l’application utilise uniquement des API de fichiers système strictes) 10 Go de stockage de compte + 200 Mo par fichier limite pour les utilisateurs Pro 150 Mo de stockage de compte + 20 Mo par fichier limite pour les utilisateurs gratuits Parité de l’application Web dans même semaine de lancement (quelques fonctionnalités à venir quelques jours après le lancement d’Android) Plusieurs ajustements de l’interface utilisateur pour s’adapter aux fonctionnalités des pièces jointes /petits ajustements de l’interface utilisateur

Pour les versions futures, le développeur promet des mises à jour incrémentielles plus petites de la qualité de vie tournant autour des rappels, de l’archivage, de nouvelles améliorations du système de pièces jointes et de nouvelles fonctionnalités d’applications Web. Une application iOS et des applications de bureau sont prévues mais beaucoup plus loin.

La version de base de Bundled Notes est gratuite, mais il y a des limitations. Vous ne pouvez accéder qu’à l’application Android, pas à l’application Web, et vous êtes limité à 6 lots (pensez aux dossiers de notes) avec 400 notes chacun. Pour accéder à l’application Web, aux notes et aux forfaits illimités et à davantage de stockage de fichiers, vous devez vous abonner pour un tarif mensuel ou annuel de 1,89 $ ou 17,99 $, respectivement (les prix varient selon la région) – assez compétitif par rapport à Evernote, Notion et co.

Pour un aperçu de ce que Bundled Notes peut faire et de ce qui le rend spécial, consultez notre version bêta initiale et notre couverture de la version 1.0.