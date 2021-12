L’alternative la mieux notée à Apple Pencil est la suivante

Depuis que l’iPad a pu adopter l’Apple Pencil, ses capacités ont considérablement augmenté. Pour beaucoup, prendre des notes ou dessiner naturellement grâce à cet accessoire reste un point très favorable. Mais bien entendu, la marque à la pomme mordue ne se caractérise pas par ses prix bas, et l’Apple Pencil de première génération continue de coûter 99 €, et cette seconde, 135 €. D’autres options moins chères ne fonctionnent pas bien. Cependant, ESR Gear a conçu un alternative à Apple Pencil que vous devez prendre en compte si votre désir est d’en acquérir un sans avoir à payer le prix que les Californiens demandent pour leur accessoire.

L’alternative à l’Apple Pencil que vous recherchiez

Cette marque a lancé un appareil très similaire à l’Apple Pencil de deuxième génération, mais avec la différence que son prix est trois fois inférieur. En fait, maintenant, il peut être atteint pour un peu plus de 30 € sur sa page officielle. Mais la chose intéressante est de savoir quelles ont été les conclusions que ce produit tire après deux semaines de tests.

Cet appareil est livré dans une boîte et est bien équipé car il est livré avec le câble de charge inclus. C’est la principale différence par rapport à l’appareil d’origine, cependant cela ne pose aucun inconvénient. Un détail très favorable est que le port de charge est USB-C, puisque d’autres alternatives de différentes marques sont toujours déterminées à intégrer le micro USB.

le les sensations à portée de main sont très agréables, puisque vous n’avez pas la sensation d’être devant un accessoire de qualité qui coule. Il est totalement cylindrique, à l’exception de la partie plate que nous utiliserons pour le maintenir magnétiquement sur notre appareil si cela nous offre cette possibilité. Il convient de rappeler que l’Apple Pencil de deuxième génération a la même construction qu’un crayon classique, c’est-à-dire un hexagone.

Ce stylet est compatible avec iPad Pro (2021/2020/2018), iPad 9e, 8e, 7e et 6e génération, ainsi qu’iPad Air 4e et 3e génération et iPad mini 6 et iPad mini 5.

Pour activer l’appareil, il suffit d’effectuer une petite pression sur la partie supérieure de la peau, une lumière LED bleue s’allumera, qui indique que le stylo est prêt à être utilisé. Si nous mettons le crayon en charge, cette led deviendra rouge, et elle s’éteindra lorsque l’appareil sera complètement chargé. Il faut dire que les performances sont très élevées, une fois que vous l’avez à pleine capacité, cela peut durer quelques semaines sans aucun inconvénient si nous faisons une utilisation normalisée du crayon.

Allons-y

Il est maintenant temps de commencer à écrire et à dessiner avec le crayon que nous offre ESR Gear. En particulier, et que je possède l’Apple Pencil première génération depuis plusieurs années, je n’ai pas remarqué de différence d’écriture avec le modèle d’origine. La réponse est la même, c’est-à-dire il n’y a ni latence ni délai, les coups sont faits facilement et n’ont pas à appliquer plus de pression que nécessaire. De plus, il est possible d’ajuster l’épaisseur des lignes comme vous le faites avec l’Apple Pencil de deuxième génération, si vous donnez l’inclinaison dont vous avez besoin, vous pouvez augmenter l’épaisseur des lignes.

Cet appareil est extrêmement surprenant pour sa fiabilité, sa durée de vie de la batterie et son engagement envers l’Apple Pencil d’origine. C’est une excellente alternative, probablement la meilleure, Si nous ne voulons pas faire la grosse dépense de l’acquisition de l’appareil Apple. Évidemment, il n’a pas de charge magnétique, mais l’Apple Pencil de première génération n’en a pas.

L’appareil que nous avons analysé est parfaitement conforme, il suffit juste d’être un peu avant-gardiste pour ne pas tomber en panne de batterie au moment le moins opportun. Mais comme nous l’avons dit, une fois que vous l’avez chargé vous pouvez l’oublier pour une bonne saison, car il a de la corde depuis un moment.

Conclusion.

Le test a été plus que satisfaisant, offre une réponse très fidèle, et le fait d’incorporer l’aimant Pour qu’il puisse être attaché à votre iPad Air de quatrième génération ou à votre iPad Pro est un point très favorable. Pour le reste, vous pouvez voir que la marque a fait un excellent travail, car elle parvient à se différencier de manière significative des autres alternatives qui, avec un prix pratiquement similaire, ne donnent pas de réponse de ce type.

Acquérir ceci alternative à Apple Pencil C’est une option assez intelligente, puisqu’elle combine tous les éléments nécessaires pour faire de cet appareil un produit à succès : prix très bas, très fidèle au design et à la fonctionnalité d’origine. La proposition que nous avons eue en main ces deux dernières semaines devrait servir de réflexion à d’autres constructeurs qui, de loin, en offrent la qualité et les avantages. Une autre façon de rendre de bons appareils disponibles à un prix raisonnable est possible.