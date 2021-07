L’alternative realme aux fuites MagSafe d’Apple : ce sont les chargeurs realme MagDart | La technologie

Il semble qu’ils travaillent actuellement sur leurs propres chargeurs magnétiques sans fil similaires au MagSafe d’Apple. Nous parlons du realme MagDart, dont le design et les fonctionnalités viennent d’apparaître dans une fuite.

Avec l’iPhone 12, Apple a annoncé le nouveau chargeur MagSafe, un chargeur sans fil équipé d’aimants qui se fixe à l’arrière du téléphone et offre une charge sans fil de 15 W.

Si les rumeurs sont correctes, il travaille en fait sur sa propre alternative au MagSafe d’Apple. Sa technologie s’appelle realme MagDart et a été divulguée via le média spécialisé Gizmochina, où la conception et les caractéristiques de ses chargeurs magnétiques sans fil sont apparues.

Selon le rapport, realme prépare deux modèles de chargeurs MagDart. Le premier est celui que vous pouvez voir dans l’image d’ouverture de cette nouvelle et présente une apparence très similaire au MagSafe d’Apple. Il s’agit de une plaque circulaire blanche d’une fine épaisseur qui fournira une charge sans fil de 15W.

Le deuxième modèle est celui que vous pouvez voir ci-dessous dans l’image. Comme on peut le voir, il a une forme carrée avec des coins arrondis et à première vue il est beaucoup plus volumineux.

Il comporte deux zones différenciées par la monture métallique : le carré supérieur, qui est plus fin, et le boîtier inférieur, plus épais. C’est là que se trouve le port USB C et une grille juste en dessous.

Pour le moment, les détails du chargeur realme MagDart plus volumineux sont inconnus, bien que tout semble indiquer qu’il offrira des fonctionnalités plus avancées que le modèle plus petit.

En cas de succès de cette fuite, anticipez des nouveautés intéressantes pour le catalogue de produits realme.

D’une part, indique que la marque va lancer un mobile avec prise en charge de la recharge magnétique sans fil. Ce serait le premier mobile Android doté de cette fonctionnalité et pourrait amener d’autres fabricants à emboîter le pas.

D’un autre côté, espérons également que realme lancera d’autres accessoires de charge magnétique MagDart, y compris une alternative à la batterie magnétique MagSafe d’Apple qui a été mise en vente la semaine dernière.

Chaque fois que nous parlons de rumeurs et de fuites, nous nous souvenons que les informations doivent être prises avec prudence, car il ne s’agit pas de données confirmées. Nous devrons attendre que realme fasse une annonce officielle.