L’alternative Samsung à l’iPad Pro baisse de 37% sur Amazon Prime Day | La technologie

Samsung est l’un des grands rivaux d’Apple, à la fois dans les appareils mobiles et autres. La tablette Galaxy Tab S7 en est une bonne preuve et bénéficie désormais d’une remise intéressante.

Les iPad d’Apple ne sont pas les seules tablettes à pouvoir se vanter d’être au sommet du marché. Les modèles Samsung sont ses principaux concurrents, donc si vous recherchez une tablette de qualité avec Android, ce sont votre meilleure option.

Surtout en ces jours de remises sur Amazon Prime Day, des modèles comme la Tab S7 ont obtenu de grosses remises. Sur les 800 euros qu’il coûte habituellement aujourd’hui, on le trouve désormais dans cette boutique en ligne pour 539 euros.

La offre de premier jour se termine dans quelques heures et présente une remise de 37%. Vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le consulter, mais ce n’est pas difficile étant donné que vous pouvez économisez jusqu’à 300 euros.

Avec Snapdragon 865 et un écran QHD 11″, cette tablette Samsung s’impose à elle seule comme l’une des meilleures tablettes Android au monde.

L’offre comprend, en plus de la tablette, le Stylet S-Pen qui vous aide à prendre des notes, dessiner et naviguer plus confortablement sur l’écran de 11 pouces et Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ses caractéristiques comprennent également : Appareils photo 13 et 8 MP et une Batterie de 8 000 mAh avec charge rapide.

A côté de la batterie, montez le processeur Qualcomm Snapdragon 865+, le plus puissant de l’année dernière et qui est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour stocker un grand nombre de photos, vidéos, jeux et musique. Dans la section son, il est équipé de 4 haut-parleurs AKG et son Dolby Atmos.

Pour 539 euros, vous pouvez emporter chez vous une grande tablette avec une bonne puissance et une bonne autonomie, ainsi qu’un écran et un crayon pour tous types d’activités et sans avoir à investir l’argent que cela coûterait n’importe quel autre jour de l’année. Il est en noir, mais les autres styles offrent également de bonnes remises.

