L’altitude du GP de Mexique a des «implications importantes» sur la voiture Williams

Williams admet que la haute altitude à Mexico aura des « implications importantes » alors qu’ils cherchent à installer leur voiture ce week-end.

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, n’est actuellement pas préoccupé par la possibilité que le circuit cause des problèmes au moteur Mercedes, mais sait que l’équipe devra s’adapter pour que sa voiture soit dans la bonne fenêtre pour fonctionner.

Il a expliqué qu’avoir un circuit plus haut en termes d’altitude entraînerait des tensions supplémentaires potentielles sur certaines parties de la voiture, et a déclaré que l’équipe devra confirmer que la voiture est « en bonne santé » en courant autour de Mexico avant de pouvoir entrer dans le meilleur détails du réglage du FW43B.

« La principale caractéristique de Mexico est son altitude », a déclaré Robson dans l’aperçu de la course de Williams. « À plus de 2000 m d’altitude, l’Autodromo Hermanos Rodríguez est le circuit le plus haut sur lequel nous courons.

« Cela a des implications importantes pour les systèmes de refroidissement de la voiture, les performances aérodynamiques et le comportement des pneus.

« Le tracé du circuit est un bon mélange de virages à différentes vitesses et de plusieurs lignes droites, avec trois zones DRS.

« La séquence de virage finale amène la piste à travers la section du stade avant de passer l’entrée des stands et de ramener les voitures dans la longue ligne droite de départ/arrivée.

« Nous passerons vendredi à confirmer que la voiture est saine dans la faible densité de l’air, et une fois que nous en serons satisfaits, nous étudierons les performances des pneus et la configuration aérodynamique optimale.

« Pirelli fournit la même gamme de composés intermédiaires que la dernière fois à Austin. Ces composés devraient gérer raisonnablement bien les conditions de faible adhérence et devraient tolérer la réduction de l’appui sur les voitures ce week-end.

Williams a eu un week-end hors de couleur dans l’ensemble à Austin, sans que George Russell ni Nicholas Latifi n’aient pu faire une poussée significative pour entrer dans les points la dernière fois.

Mais avec un nouveau week-end apporte un nouvel optimisme quant au fait que l’équipe pourra retrouver la forme, et Russell a reconnu les défis que le Mexique apportera à sa voiture, mais espère également les utiliser à son avantage dans la mesure du possible.

« La course présente de nombreux défis intéressants tels que la haute altitude, qui nous affecte en tant que pilotes mais aussi les performances de la voiture, et nous devons prendre en compte ces éléments lors de la préparation du week-end », a déclaré Russell.

« De même, ces défis nous offrent une opportunité et j’ai également hâte de voir tous les fans incroyables et le soutien avec lesquels nous sommes venus associer cette course. »