Lalu Prasad dit que le plafond de réservation de 50 pour cent devrait être dépassé si nécessaire; réitère la demande de recensement des castes

Lalu Prasad a affirmé qu’il était le premier député à soulever la demande d’un recensement des castes sur le parquet du Parlement.

Le chef de Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad Yadav, s’est adressé aujourd’hui virtuellement à un camp d’entraînement pour les travailleurs du parti et a réitéré sa demande d’un recensement des castes. S’adressant aux travailleurs du parti, Lalu Prasad a déclaré qu’il était favorable au dépassement de la limite du quota de 50 pour cent si la population des SC, ST et OBC s’avérait supérieure à la moitié du total. On se souviendra que le Bihar CM Nitish Kumar, chef de l’opposition et le fils de Lalu Yadav, Tejashwi Yadav, et d’autres dirigeants avaient soulevé la demande de recensement des castes auprès du Premier ministre Narendra Modi le 23 août.

Lalu Prasad a affirmé qu’il était le premier député à soulever la demande d’un recensement des castes sur le parquet du Parlement. Il a déclaré que les quotas de réservation ont été décidés sur la base du recensement effectué avant l’indépendance et qu’il devrait y avoir une nouvelle estimation de la population basée sur les castes.

« Les quotas existants sont insuffisants. Et même ceux-ci sont rarement pourvus, ce qui entraîne d’énormes retards. Qu’il y ait un nouveau recensement des castes et que tous obtiennent des quotas en proportion de leur population. S’il faut franchir la barrière des 50 %, qu’il en soit ainsi », a déclaré Prasad.

Prasad a également assuré aux travailleurs du parti qu’il se rétablissait bien et qu’il ferait bientôt une tournée dans tous les districts du Bihar pour dynamiser la base.

Il a également félicité les travailleurs du parti pour leur performance dans les sondages de l’Assemblée de l’année dernière. « Vous tous, sous la direction de Tejashwi, vous avez très bien réussi en mon absence. Je suis heureux que nous soyons devenus le plus grand parti », a-t-il déclaré.

Lalu Prasad a demandé aux travailleurs du parti d’être vigilants pendant les élections. « Nos agents électoraux sont souvent jugés laxistes lors des élections. De tels camps d’entraînement devraient corriger ce défaut… Je suggérerais également à tous nos membres d’envelopper une « gamcha » verte (serviette fine) comme marque d’identification. Regardez le SP. Tous ses travailleurs portent un bonnet rouge », a déclaré Prasad.

Il s’agit de la deuxième adresse virtuelle de Lalu Yadav depuis sa sortie de prison dans l’arnaque au fourrage. Auparavant, il s’était adressé aux travailleurs du parti le jour de la fondation du RJD.

