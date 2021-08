Lalu Yadav rencontre Sharad Yadav au milieu des pourparlers sur le troisième front ; veut que Chirag Paswan se joigne à son fils Tejashwi

Lalu Yadav a déclaré qu’il était venu s’enquérir de la santé de Sharad Yadav, car il ne se sentait pas bien depuis un certain temps maintenant.

Le supremo du RJD, Lalu Prasad Yadav, a rencontré aujourd’hui le dirigeant vétéran et ancien député Sharad Yadav à New Delhi. Alors que Lalu Prasad l’a qualifié de visite de courtoisie pour vérifier l’état de santé de Sharad Yadav, la réunion a enflammé les pourparlers d’un troisième front.

S’adressant aux médias, Lalu Yadav a déclaré qu’il était venu s’enquérir de la santé de Sharad Yadav, car il ne se sentait pas bien depuis un certain temps maintenant. « J’ai rencontré le haut dirigeant socialiste Sharad Bhai et discuté de sa santé. Nous luttons depuis longtemps contre les inégalités sociales, économiques, éducatives et politiques. La lutte est le sacrement des socialistes. La lutte contre le communautarisme et les inégalités se poursuivra jusqu’au dernier souffle », a-t-il déclaré.

समाजवादी नेता शरद भाई से मुलाक़ात कर स्वास्थ्य लाभ संबंधित जानकारी प्राप्त की। , आर्थिक, और राजनीतिक असमानता के विरुद्ध हमारा लंबा संघर्ष रहा है। समाजवादियों का संघर्ष ही संस्कार है। और ग़ैर-बराबरी के ख़िलाफ अंतिम दम तक लड़ाई जारी रहेगी। pic.twitter.com/W93QWwa5wI – Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) 3 août 2021

Lalu a déclaré que le Parlement est déserté sans lui car il manque d’écouter le discours de Sharad Yadav dans la maison. “Trois d’entre nous – moi, Sharad bhai et Mulayam Singh nous sommes battus pour tant de problèmes”, a déclaré Lalu Yadav qui a également rendu hier une visite de courtoisie à Mulayam Singh Yadav.

Parlant du troisième front, Lalu Yadav a dit que c’était nécessaire et le besoin de l’heure.

Sur les questions de rupture entre le LJP, Lalu Prasad a déclaré que Chirag Paswan continue d’être le chef du LJP et qu’il souhaite que Paswan et Tejashwi se réunissent.

Il a également déclaré que le Mahagathbandhan était sur le point de former un gouvernement au Bihar alors que Tejashwi Yadav luttait seul contre la NDA. Lalu Prasad a allégué que l’alliance au pouvoir avait « triché » et battu le RJD par seulement 10 à 15 voix sur de nombreux sièges.

S’exprimant sur la rangée de portes d’espionnage Pegasus, le supremo du RJD a déclaré qu’il devrait y avoir une enquête et que les noms des personnes impliquées devraient être publiés.

Lalu Yadav a également rencontré récemment le chef du PCN, Sharad Pawar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.