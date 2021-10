L’alun ‘Bachelor’ révèle un sentiment d’humiliation après les commentaires des producteurs

Jillian Anderson, qui a joué dans la saison 19 de The Bachelor aux côtés de Chris Soules, révèle qu’elle n’était pas trop à l’aise d’être au centre de certains commentaires effrontés des producteurs tout en travaillant sur la série. Anderson a fait une apparition sur le podcast « She’s All Bach » le jeudi 28 octobre, où elle révèle que la scène mettant en vedette son bikini effronté désormais notoire a engendré plusieurs blagues sur les fesses lancées par les producteurs. Toute la situation a laissé Anderson se sentir « complètement humilié ».

« Il m’a dit : ‘Eh bien, tes fesses sont un peu grosses et parfois les choses devenaient un peu effrontées, alors nous avons dû le brouiller. Disney nous a créés’, ce que je ne crois pas », dit-elle. « Au lieu de faire un peu de flou, nous avons fait une barre noire géante, vraiment exagérée », et j’étais juste mortifié. À ce stade, vous vivez un niveau d’humiliation auquel vous pensiez pouvoir vous préparer, mais vous ne l’êtes vraiment pas. Je pourrais vous dire que je ne pense pas qu’un concurrent comprenne avant de dire à quel point cela va être grave. «

Anderson a déclaré avoir tenté de s’exprimer sur la situation, mais les producteurs lui ont dit de rester silencieux sur la question en raison de son contrat. Cependant, d’autres membres de la distribution tels que Clare Crawley ont parlé en son nom à l’époque. « À un moment donné, peu de temps après, j’ai pu en rire quand les choses ont commencé à changer, mais à ce moment-là, j’étais complètement humilié », a expliqué l’alun de télé-réalité. « J’étais si nouveau dans ce domaine que j’étais tellement submergé par les messages et les discussions et Jimmy Kimmel et The Soup et tout le monde se moquait de moi. »

« Les bikinis coquins n’étaient même pas encore en place, donc ils étaient pleins. Si vous portez des strings maintenant, c’est tout à fait normal », a-t-elle déclaré, notant qu’il n’y avait pas beaucoup de ses images qui devaient être floues à l’époque. « Mes fesses étaient belles, mais ce n’était en aucun cas un bikini scandaleux. C’était un bikini normal. » Anderson a poursuivi en expliquant une autre situation délicate dans laquelle elle semble jouer « Tu préfèrerais » avec Soules, mais dit qu’elle parlait en fait avec un producteur à côté d’une blague de Carly Waddell. Cependant, le moment a probablement dépassé la plupart des têtes de Bachelor Nation en raison du montage. « Si vous regardez cette date, il n’y a jamais de [two-person] abattu au cours de cette conversation », a-t-elle déclaré.