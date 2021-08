L’alun d’American Idol révèle une rencontre intime avec Paula Abdul lors de la soirée de clôture de la saison 15

L’ancien d’American Idol, Brian Dunkleman, dont les fans se souviendront peut-être en tant que co-animateur de Ryan Seacrest dans la saison 1, se souvient de la fois où lui et Paula Abdul ont partagé un moment de drague lors de la soirée de clôture de la saison 15. “Paula Abdul m’a embrassé sur les lèvres trois fois à l’after, et j’ai eu son numéro !” dit-il à Radar Online, avant d’ajouter que les choses ne sont pas allées beaucoup plus loin après le baiser. “Je me suis dit : ‘Ai-je une chance ?’ Elle n’a jamais répondu”, a-t-il déclaré en riant.

“J’ai vraiment aimé Paula. Je l’ai vraiment aimé. Nous ne nous étions pas vus, et c’était un baiser amical. Nous ne nous sommes pas embrassés. Rappelez-vous toujours, je suis un comédien!” continua-t-il en clarifiant. “Elle était tellement heureuse de me voir. Mais pour moi, je veux dire, écoutez, j’étais à mes vacances de printemps en 1989 quand elle était une grande star, et puis tout d’un coup, je travaille avec elle, et puis 20 ans plus tard, elle m’embrasse !” Il a ajouté: “Elle est tellement chérie et mon Dieu, c’est Paula Abdul, pour l’amour de Dieu! Elle a toujours l’air incroyable.”

Abdul n’était pas le seul juge à avoir sympathisé avec l’hôte. Dunkelman révèle qu’il s’entendait très bien avec les autres juges, y compris Simon Cowell et Randy Jackson. “En fait, j’ai vraiment adoré tous les juges”, a-t-il partagé. “Mon plus grand regret est probablement de ne pas connaître Simon aussi bien que je le voulais. Nous étions en quelque sorte censés être les fleurets l’un de l’autre. C’est ainsi que cela m’a été présenté. J’étais censé être le gars qui défendait les enfants [contestants] contre ce gars « méchant ». C’était vraiment génial, parce que je disais quelque chose de drôle, et pendant la pause publicitaire, il disait : ‘Je sais que je suis censé être en colère parce que tu m’insultes un peu, mais c’est génial ! Je l’aime! Je veux te voir faire du stand-up !’ Donc il était vraiment sympa.”

Il a été rapporté que la raison pour laquelle Dunkleman n’était pas resté dans la série après ses débuts était parce que lui et Seacrest ne s’aimaient pas trop. “Nous n’avons pas eu beaucoup de conversations profondes. Ryan et moi ne nous entendions pas très bien, et j’en parle très honnêtement dans mon [upcoming] film, [Dunkleman]”, a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas non plus de dénigrer Ryan Seacrest”, a-t-il ajouté. “Il s’agit de fournir au spectateur ce qui s’est réellement passé afin qu’il puisse se faire sa propre opinion.”

Il a poursuivi: “Je n’ai pas vu Ryan Seacrest depuis le dernier épisode d’American Idol [on Fox], et j’ai pu lui parler sincèrement. Je me suis excusé auprès de lui pour toutes les raisons pour lesquelles nous ne nous entendions pas à l’époque, et j’ai vraiment fait la paix », a déclaré Brian, ajoutant : « Le tournage réel de cette pièce de performance, pour moi, a porté sur la guérison et le pardon – pas seulement pour pardonner aux autres, mais surtout, me pardonner à moi-même.”