L’alun de ‘Desperate Housewives’ promet d’être le premier à s’inscrire pour une renaissance potentielle

Si ABC est intéressé à faire revivre Desperate Housewives, le réseau est assuré d’avoir au moins une star originale de retour. Longoria, qui a joué le rôle de Gabrielle Solis pendant toute la durée de l’émission, a récemment déclaré qu’elle serait la première personne à s’inscrire. Desperate Housewives a été créé par Marc Cherry et a duré huit saisons, de 2004 à 2012.

« Je veux dire, nous avons terminé la série avec [Gaby] partir pour créer sa propre entreprise. J’aimerais donc reprendre et voir comment elle a développé cette entreprise », a déclaré Longoria dans une interview avec The Radio Times publiée le 24 octobre. « Est-ce, vous savez, Kris Jenner ? Tout simplement fabuleux et voler partout dans le monde et gérer toutes ces entreprises. » Longoria, 46 ans, a déclaré qu’elle aimerait aussi savoir où sont les enfants de Gaby et comment ils se sont déroulés.

Longoria a souligné qu’il n’y avait aucun plan en cours pour un renouveau de Desperate Housewives, mais qu’elle serait « la première à s’inscrire » pour un. Elle serait même intéressée par un simple film de retrouvailles, car tant de possibilités de scénario ont été épuisées au cours de la série originale de 180 épisodes de la série. « Nous avons eu tellement d’épisodes par an que [creator Marc Cherry] J’avais l’impression qu’il avait épuisé chaque scénario, comme si je ne pouvais pas coucher avec une personne de plus dans cette rue », a-t-elle déclaré à propos de Wisteria Lane.

Elle a récemment parlé avec Cherry d’une réunion de Desperate Housewives, et il a étonnamment convenu qu’il y avait des histoires possibles à explorer. « J’ai l’impression qu’il a juste l’impression que c’est terminé, mais je parle toujours à Marc. Je lui parlais en fait l’autre jour et nous pensons tous les deux qu’il y a tellement plus à faire là-bas et je serais le premier à m’inscrire s’il faisait quoi que ce soit », a déclaré Longoria à The Radio Times.

Le casting de Desperate Housewives reste en contact. Pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus, Longoria a rejoint Marcia Corss, Vanessa Williams, Dana Delaney et Brenda Strong pour une réunion virtuelle afin de soutenir The Actors’ Fund. Felicity Huffman était l’un des seuls membres majeurs de la distribution à manquer l’événement, qui a eu lieu quelques mois seulement après que Huffman a purgé sa peine de 11 jours de prison pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université. Teri Hatcher et Nicolette Sheridan ont également raté les retrouvailles virtuelles.

Cherry a dit dans le passé qu’une réunion de Desperate Housewives ne serait pas intéressante car ils ont déjà fait tant d’épisodes. « J’ai fait 180 épisodes de Desperate Housewives. Alors, vous savez, contrairement à disons un Sex and the City ou quelque chose du genre, qui était sur le câble et n’en a pas fait autant, j’ai l’impression d’avoir fait ça », a-t-il déclaré en 2019. , rapporte Us Weekly. Il a dit qu’il « a trouvé une nouvelle façon de le faire » avec sa série d’anthologies Paramount+ Why Women Kill. Desperate Housewives est disponible en streaming dans son intégralité sur Hulu et IMDbTV d’Amazon.