L’alun de “Game of Thrones” présente un nouveau look ciselé dans sa première victoire en boxe

Game of Thrones est peut-être terminé, mais The Mountain gagne toujours des combats. Hafþór Júlíus Björnsson a montré son physique ciselé avant son dernier tour de force : un match de boxe contre le Canadien Devon Larratt au Sport Society à Dubaï. Björnsson, qui pèse environ 322 livres, était censé affronter son rival de longue date Eddie Hall, qui a finalement dû reporter le match en raison d’une blessure. Larratt, qui est classé premier en Amérique du Nord pour le bras de fer, était son remplaçant, et Björnsson l’a battu durement au premier tour de leur match d’exhibition.

Larratt a admis que sa boxe était “terrible”, mais Björnsson n’avait que des choses gentilles à dire sur cet adversaire. “Devon est un tel guerrier, il a le plus grand cœur. Je sais que ce gars est autre chose, prendre le combat avec un préavis de cinq semaines est courageux mais venir ici est époustouflant”, a déclaré Björnsson. “Je sais qu’Eddie est à la maison en train de se détendre sur le canapé avec son pop-corn et son cola. Profitez de votre vie, mon pote, je vais bientôt vous assommer. J’adore la compétition et j’ai un tel respect pour le sport. J’ai été un athlète tous ma vie mais ce sport est sans aucun doute le sport le plus difficile que j’ai essayé mais je l’aime absolument.”

Bien qu’il ait été vaincu si rapidement, Larratt avait été enthousiaste à propos de l’expérience. “J’aurais aimé pouvoir faire mieux. J’ai beaucoup de respect pour ce jeu de boxe, clairement je suis nul mais wow, quel voyage, mec”, s’est-il exclamé. “Être sur le ring avec Thor, c’est totalement sur ma liste de choses à faire. Pouvoir entrer dans cette arène dans ce format. Dans le monde réel, Thor aurait pu me tuer aujourd’hui mais nous avions les gants et nous pouvons le refaire un autre jour et deviens plus fort.

Björnsson est toujours un monstre absolu, mais il a en fait perdu plus de 100 livres tout en entreprenant sa nouvelle quête de la boxe. Il a déjà remporté les compétitions Arnold Strongman Classic, Europe’s Strongest Man et World’s Strongest Man, alors il a décidé de se faire couper et d’explorer d’autres voies pour tester sa force considérable. Björnsson a parlé au magazine Muscle and Health avant le match, expliquant son nouveau cheminement de carrière.

“Pour le moment, je me concentre principalement sur la technique de boxe et le travail d’endurance”, a-t-il expliqué. “Je ne fais aucun levage parce que je n’ai pas besoin de plus de muscle, je n’ai pas besoin de plus de force. J’ai besoin d’apprendre à mieux boxer. J’ai besoin d’apprendre à mieux bouger sur le ring. J’ai besoin d’apprendre comment devenir meilleur en tant que boxeur. C’est pourquoi je passe tant d’heures sur le ring, pas dans la salle de musculation. Je suis surpris d’avoir conservé un physique aussi athlétique et musclé parce que je ne soulève pas du tout. Je fais juste des pompes et des redressements assis. J’ai perdu beaucoup de poids, mais j’ai toujours des muscles sur moi, ce qui est génial.

S’il n’a pas joué depuis Game of Thrones, Björnsson n’a pas exclu de jouer à nouveau. “J’espère que chaque fois que je déciderai de quitter la boxe, je pourrai commencer une nouvelle carrière d’acteur”, a-t-il poursuivi. “Combiner performance et sport sérieux n’est pas facile car les deux carrières sont physiquement et mentalement chronophages. Parfois, vous filmez pendant douze heures et ensuite vous devez vous entraîner. Pour cette raison, j’ai refusé de nombreuses opportunités de tournage, mais cela va changer. J’ai fait Game of Thrones parce que je sentais que je devais le faire. Je ne pouvais pas dire non à cette opportunité. Si quelque chose d’énorme comme ça se reproduisait, ce serait très difficile pour moi de dire non. “