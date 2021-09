L’alun de ‘Grey’s Anatomy’ embrasse la vie plus lumineuse avec une nouvelle coiffure

Les choses pourraient s’améliorer pour Jo Wilson. Jo a fait face à un chagrin absolument brutal sur Grey’s Anatomy, mais la fin de la saison dix-sept a vu les choses s’améliorer pour l’OB/GYN. La finale voit Jo déterminé à adopter Luna, vendant même les parts d’Alex de l’hôpital à Tom afin de s’offrir un avocat coûteux. Elle réussit finalement et emménage avec sa nouvelle fille dans l’ancien appartement de Jackson, avec un camée Facetime du personnage décédé de Jesse Williams.

Camilla Luddington se prépare à jouer Jo pour la saison 18 de Grey’s Anatomy, et elle a donné aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre sur Instagram. Jo tourne clairement une nouvelle page, car Luddington a partagé une photo montrant qu’elle est devenue très blonde. “Saison 18”, a-t-elle légendé la photo.

Luddington, qui a signé un nouveau contrat pour Grey’s l’année dernière avec une augmentation salariale importante, a expliqué au début de la saison dernière qu’elle voulait que Jo ait son seul moment après la sortie brutale d’Alex Karev (Justin Chambers) dans la saison 16. “Je veux qu’elle ait sa saison de célibataire”, a déclaré Luddington à Cosmopolitan. “Personnellement, je ne pense pas qu’elle se lance dans une relation à long terme soit la bonne chose pour elle en ce moment. Je pense que vous avez toujours besoin de ce temps après une énorme rupture comme ça pour s’asseoir et respirer. J’aimerais que Jo jouer sur le terrain, c’est ce que j’aimerais.” Maintenant qu’elle a eu sa saison pour guérir, la romance pourrait-elle être à l’horizon pour Jo?

Grey’s Anatomy revient le jeudi 30 septembre et il y aura certainement des événements plus dramatiques au Grey-Sloan Memorial. Cependant, la série pourrait-elle toucher à sa fin? La star Ellen Pompeo a parlé à Entertainment Tonight sur le tapis rouge des Emmys et a évoqué la fin potentielle du mastodonte du drame médical. “Ils ne sont pas loin”, a déclaré, répondant aux spéculations des fans selon lesquelles la série pourrait bientôt se terminer. “Je veux dire, j’essaie de m’échapper depuis des années. J’essaie. Ce n’est pas parce que je n’ai pas essayé. J’ai de solides relations au sein du réseau et elles ont été très, très bonnes avec moi, et ont m’a incité à rester.”

Pourtant, Pompeo a expliqué que “de manière créative, tant qu’il y a quelque chose à faire”, elle est heureuse de garder Grey. “Miraculeusement, nous continuons à trouver des moyens d’avoir une raison de rester et s’il y a une raison, cela le justifie”, a-t-elle expliqué. Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait y avoir une saison 19 après le 18 à venir, Pompeo s’est exclamé “Oh s’il vous plaît! Oh mon Dieu, pouvons-nous prier ensemble?”