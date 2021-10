L’alun de ‘RHOA’ révèle la vérité derrière la sortie de la série

Cynthia Bailey a déçu les fans de Les vraies femmes au foyer d’Atlanta lorsqu’elle a annoncé qu’elle quitterait la série après 11 saisons consécutives en tant que titulaire de pêche à temps plein. Bailey a rejoint la série dans la saison 3. Les téléspectateurs l’ont vue se marier et divorcer avec Peter Thomas, ouvrir plusieurs entreprises prospères et rester relativement neutres dans le drame. Dans sa dernière saison de l’émission, Bailey a épousé le présentateur sportif, Mike Hill. selon Bailey, être une jeune mariée est en partie la raison pour laquelle elle a choisi de quitter la série.

« Après avoir vécu mon divorce avec mon ex [Peter Thomas], je suis très protecteur envers mon deuxième mariage parce que, vous savez, je veux vraiment que ça marche, et je veux faire tout ce que je peux pour le protéger et pour protéger Mike », a déclaré Bailey à Page Six, ajoutant que la télé-réalité » l’atmosphère la plus positive. »

Pourtant, elle ne blâme pas la série pour la disparition de son premier mariage. « Honnêtement, que nous soyons dans la série ou non, je ne pense pas que cela aurait fonctionné maintenant », a-t-elle déclaré. « Maintenant, permettez-moi d’être très clair, je ne pense pas que le fait d’être dans la série aide votre relation. Mais si votre relation n’est pas solide ou s’il y a des problèmes auxquels vous êtes confrontés, ces problèmes vont se jouer, que vous [are on] le spectacle ou pas. C’est donc exactement ce que c’est. »

Dès le début, les problèmes dans sa relation avec Thomas étaient clairs. Ils ont failli faire faillite lors de leur première saison alors que Thomas a été contraint de fermer sa boîte de nuit en pleine récession. Bailey a investi dans la boîte de nuit et n’a finalement pas pu se permettre leur mariage. Les choses allaient si mal que la mère et la sœur de Bailey ont envisagé de saboter le mariage en cachant leur licence de mariage le jour de leur mariage avec Thomas.

En plus des problèmes financiers, la distance et les rumeurs d’infidélité ont tourmenté leur mariage. Bailey a demandé le divorce avant son 50e anniversaire, affirmant qu’elle n’était plus heureuse. Elle a épousé Hill en octobre 2020. C’est le troisième mariage de Hill.