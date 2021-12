America’s Got Talent a perdu un autre interprète, et à un si jeune âge. Jay Jay Phillips, qui a eu un impact pendant deux saisons de la compétition de réalité NBC, est décédé à 30 ans des complications de COVID-19. Selon le New York Daily News, l’ancien AGT n’aurait pas été vacciné mais aurait dit aux gens qu’il prévoyait de se faire vacciner avant Thanksgiving.

Malheureusement, c’était trop tard et la famille a déclaré à TMZ que Phillips avait empiré et » luttait contre la maladie à la maison la semaine de Thanksgiving « . Malgré les contrôles de bien-être de la famille, il s’est aggravé la veille de Thanksgiving et a refusé d’aller à l’hôpital. Son excuse était qu’il avait juste besoin de plus de sommeil, même si c’est devenu la dernière chose qu’il a dit à sa famille avant son décès.

Une vraie rockstar sur et en dehors de la scène ! RIP frère. Nous serons bientôt à la maison mon pote! Publié par Mettal Maffia le lundi 29 novembre 2021

La petite amie de Phillips et sa mère infirmière sont allées voir l’alun de la réalité le jour de Thanksgiving et l’ont découvert mort. Malheureusement, son père lutte également contre la maladie à l’hôpital sous respirateur.

Phillips est apparu pour la première fois dans la saison 4 d’America’s Got Talent, avant d’être éliminé tôt. Il est revenu au cours de la saison 12 et a fini éliminé juste avant les quarts de finale. Le groupe de Phillips, Mettal Maffia, a confirmé sa mort sur Twitter. « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons tous de la perte de notre compagnon de groupe/frère/et ami. Cela ne semble toujours pas réel et nous donnerions tout pour le changer », indique le communiqué. « S’il vous plaît, respectez la famille, ainsi que nos souhaits alors que nous prenons notre temps pour pleurer et traiter cette perte préjudiciable. Tu nous manques frère, chaque seconde de chaque minute, de chaque jour. Merci de nous avoir appris à rire un peu plus . Rock au paradis. »

Le groupe travaille également dur pour créer une chanson en l’honneur de Phillips. « Nous allons écrire une chanson pour Jay Jay. Sans aucune intention de direction ou d’entreprise. Veuillez ne laisser que trois mots qui décrivent Jay Jay pour que nous essayions d’inclure dans les paroles et l’inspiration de la chanson. Merci « , lit-on dans la publication Facebook.

Phillips est le dernier talent d’AGT à décéder ou à faire face à des difficultés en 2021. Reposez en paix.