L’AMA confirme l’utilisation de contrôles des taches de sang séché à Beijing 2022

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a confirmé l’utilisation systématique de tests de sang sec (DBS) lors des Jeux d’hiver de 2022 à Pékin, après son test à Tokyo, et sa collaboration pour financer des projets qui associent l’intelligence artificielle à la lutte contre le dopage.

Le président de l’organisation, le Polonais Witold banka, a souligné les avancées de ce type d’analyse, testé lors des récents Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo – au cours desquels de petits échantillons sont prélevés au moyen d’une piqûre au doigt et séchés sur une carte absorbante – lors de son intervention lors d’une conférence organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports de Bulgarie.

Tel que rapporté par l’AMA, Banka a également évoqué le potentiel illimité de l’intelligence artificielle, en particulier dans l’analyse des mégadonnées, et a expliqué que l’agence aide à financer trois projets différents en France et au Canada qui étudient comment elle peut faire progresser la lutte contre le dopage dans le monde. .

« C’est une période très excitante. Ce sont ce genre d’innovations scientifiques qui nous aident à relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés. Pour survivre, nous devons toujours aller de l’avant. Nous nous efforçons d’améliorer la sophistication de l’approche du monde antidopage communautaire pour attraper et dissuader les tricheurs », a-t-il déclaré.

Banka il a participé virtuellement à la conférence « Collaborer pour innover », organisée par le gouvernement bulgare en collaboration avec l’Union européenne, à laquelle ont également participé des intervenants de la Commission et du Parlement européen et des fédérations sportives.