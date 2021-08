L’AMA retire son accréditation au laboratoire de contrôle du dopage d’Athènes

in

20/08/2021

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a retiré l’accréditation du Laboratoire de contrôle du dopage d’Athènes pour non-respect du Standard international pour les laboratoires (ISL), a-t-elle annoncé vendredi.

Le retrait de l’accréditation, qui avait déjà été suspendue, empêche le laboratoire d’Athènes d’analyser des échantillons pour les organisations antidopage conformes au Code mondial antidopage et, par conséquent, toute activité antidopage devra avoir lieu dans un autre laboratoire. accrédité par l’AMA.

L’Agence a indiqué que, conformément à l’article 13.7 du Code mondial antidopage, le laboratoire athénien a le droit de faire appel du retrait de son accréditation devant le Tribunal arbitral du sport dans un délai de 21 jours à compter de la notification.

Le laboratoire grec avait déjà suspendu son accréditation depuis octobre 2019. Une mesure imposée par l’AMA initialement pour six mois après avoir effectué une visite au laboratoire et identifié des manquements au Code liés au manque de soutien institutionnel et d’investissement dans le laboratoire.

La suspension a été prolongée d’un an puis, pour réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la capacité du laboratoire à résoudre les problèmes identifiés, de six mois supplémentaires.

Pourtant, le groupe d’experts en laboratoire de l’agence a estimé que le laboratoire “ne peut pas fonctionner au niveau attendu d’un laboratoire accrédité par l’AMA”.