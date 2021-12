Lamar fait toujours rôtir Franklin dans les nouvelles missions de GTA Online

Image : Grand Theft Auto en ligne

La scène au début de Grand Theft Auto V où Lamar se tient devant la maison de la tante de Franklin et a un moment est entré dans le folklore des mèmes, au point où les acteurs responsables ont récemment refilmé la séquence en hommage.

Pour récapituler, voici la séquence telle qu’elle est apparue pour la première fois dans GTAV il y a huit ans :

Et voici la séquence telle qu’elle existe dans sa forme la plus parfaite :

Maintenant, dans le cadre des premières nouvelles missions d’histoire du jeu depuis des années, Franklin est de retour, aux côtés du Dr Dre et de quelques mises à jour des stations de radio. Il semble également que le vieux Buddy Lamar de Franklin soit de retour, qui n’a pas passé les années intermédiaires à travailler sur ses compétences relationnelles.

C’est admirable que Lamar soit capable de maintenir le bœuf pendant toutes ces années, même s’il a dû déplacer sa cible des cheveux de Franklin vers… le fait que Franklin soit maintenant riche ? Et a une famille? Il a au moins raison cette fois : vous ne voulez jamais déconner et avoir la conjonctivite.

Nous aurons quelques impressions sur les nouvelles missions – qui incluent la première nouvelle musique de Dre depuis 2015 – plus tard dans la semaine. Voici l’annonce de la mission de l’histoire si vous l’avez manquée :

