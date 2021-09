Lamar Jacks the Chiefs, Kliff/Kyler Rollercoaster et Devinez les lignes

in

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le cousin Sal pour récapituler la semaine 2 de la NFL, y compris la victoire des Ravens dans une fusillade avec les Chiefs, la défaite des Chargers contre les Cowboys, la victoire des Titans contre les Seahawks, une autre défaite écrasante des Vikings, un journée difficile pour la recrue QB Zach Wilson contre les Patriots, plus Buccaneers-Falcons, Steelers-Raiders, Rams-Colts et plus (2:50). Ensuite, ils devinent les lignes pour la semaine 3 de la NFL (52:30) avant de clôturer l’émission avec Parent Corner (1:16:15).

Hôte : Bill Simmons

Invité : cousin Sal

Producteur : Kyle Crichton

