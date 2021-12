Lamar Jackson, Alvin Kamara et plus

Si proche de la perfection la semaine dernière ! Juste un touché de Tyreek Hill avant un 6-0 à la semaine 13, et je ne suis pas du tout déçu. Après quelques semaines de repos et un retour triomphal, il n’y a plus qu’à partir d’ici.

J’ai piloté les demis dans mes victoires la semaine dernière, avec Joe Mixon, Najee Harris et Jamaal Williams tous venus pour moi. Cette semaine est lourde de QB avec quatre choix de passeurs, mais j’ai quand même ajouté un accessoire de récepteur large – ma kryptonite cette saison. Vous cherchez Davante Adams pour changer cela pour moi.

La semaine dernière: 5-1 (Saison : 10-8)

Toutes les cotes sont fournies par Tipico.

Davante Adams, Packers de Green Bay : buteur de touché à tout moment (-130) contre les Bears de Chicago



Les Packers vont être l’une des équipes les mieux préparées cette semaine, affronter un mauvais rival de division à domicile après son congé. À leur meilleur, les Packers gèrent bien le ballon et le mettent entre les mains de leur meilleur meneur de jeu, Adams.

Il a en fait vu cinq cibles au plus bas de la saison la première fois qu’ils ont affronté les Bears, mais il a réussi à transformer cela en 89 verges. Cette fois-ci, je pense qu’il y ajoute un score contre un secondaire qui a accordé deux touchés lors de trois de ses quatre derniers matchs.

Josh Allen, Buffalo Bills : moins de 293,5 verges par la passe (-114) aux Buccaneers de Tampa Bay



Après les conditions venteuses dans lesquelles il a été contraint de jouer la semaine dernière, Allen est probablement impatient de jouer par beau temps à Tampa et de le laisser voler. Pourtant, cette ligne est un peu haute, même contre un secondaire Bucs permettant plus de 250 yards par match.

La défense de Buffalo ne se pliera pas autant que la plupart des équipes contre lesquelles les Bucs vont, donc je prévois moins de possessions – et peut-être plus longtemps – pour les deux équipes. Cela devrait limiter ses chances d’accumuler le métrage. Il n’a atteint ce chiffre qu’une seule fois lors des six derniers matchs.

Lamar Jackson, Ravens de Baltimore : Plus de 63,5 verges au sol (-114) aux Cleveland Browns



Lorsque ces équipes ont joué il y a deux semaines, Jackson a exécuté le ballon 17 fois, son deuxième total le plus élevé de la saison. Cleveland a fait du bon travail en limitant sa moyenne, mais il a tout de même éclipsé ce total avec 68 yards.

Avec la façon dont Jackson a eu du mal à passer ces derniers temps, je m’attends à ce que ses jambes soient à nouveau un facteur pour lui. Il a lancé quatre interceptions la dernière fois qu’il a joué contre les Browns.

Alvin Kamara, New Orleans Saints : Plus de 69,5 verges au sol (-110) contre les Jets de New York



7 novembre 2021 ; La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis ; Le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara (41 ans) court au cours de la seconde mi-temps contre les Falcons d’Atlanta au Caesars Superdome. Crédit obligatoire : Chuck Cook-USA TODAY Sports

À son retour de blessure après avoir raté quatre matchs, Kamara obtient un joli match contre une équipe des Jets permettant le quatrième plus grand nombre de verges au sol par match en défense et 4,5 verges par course.

Les Saints sont au milieu d’une séquence de cinq défaites consécutives, mais doivent être ravis de retrouver leur meilleur joueur. Ils le chevaucheront probablement autant qu’il le pourra, et ils devraient avoir un script de jeu idéal pour le faire avec les Jets qui ne risquent pas d’augmenter le score.

Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars : Plus de 215,5 verges par la passe (-114) contre les Titans du Tennessee



Les 37 points que les Titans ont marqués contre les Jaguars au cours de la semaine 5 restent le plus grand nombre de points qu’ils ont marqués dans un match cette saison. Même avec Derrick Henry toujours absent, les Titans devraient à nouveau pouvoir marquer des points dans cette équipe, ce qui signifie que Lawrence pourrait jouer par derrière.

Il a lancé plus de 215 verges dans la moitié de ses matchs cette saison, et cela inclut le match du Tennessee. Je pense qu’il va recommencer. Les Titans n’ont gardé leurs adversaires sous ce nombre que deux fois cette année.

Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City: moins de 2,5 touchés par la passe (-167) contre les Raiders de Las Vegas



Patrick Mahomes n’a pas touché un seul touché lors de ses deux derniers matchs. En fait, la seule fois où il a lancé plus d’un touché lors de ses six derniers matchs, c’est lorsqu’il en a lancé cinq contre cette équipe des Raiders il y a un mois – et c’est la seule fois où les Raiders ont autorisé plus de deux lors de leurs six derniers matchs.

De plus en plus, ce jeu semble être une aberration pour les Chiefs plus que les jeux qu’ils luttent. Kansas City trouve d’autres moyens de gagner, mais qui sait si l’équipe retrouvera jamais son ancienne magie. Je vais prendre le dessous ici.

