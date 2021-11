Lamar Jackson, aux prises avec une maladie non liée au COVID, manquera le match des Ravens contre les Bears

Lamar Jackson sera absent du match de dimanche pour les Ravens de Baltimore alors qu’il lutte contre une maladie non liée au COVID.

Tyler Huntley fera son premier départ en carrière dans la NFL alors que les Ravens affronteront les Bears de Chicago lors de leur affrontement de la semaine 11. Huntley a rejoint les Ravens en tant qu’agent libre non repêché en 2020 en provenance de l’Utah et a depuis fait quatre apparitions sous le centre. Il a 54 verges par la passe et 13 verges au sol dans ces matchs.

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Tyler Huntley est accueilli avant le match du dimanche 21 novembre 2021 contre les Bears à Chicago. (AP Photo/David Banks)

Baltimore arrive dimanche avec une petite avance dans l’AFC Nord et perdre Jackson pour le match de dimanche remet définitivement en question si l’équipe sera toujours en tête d’ici la fin de l’après-midi.

L’initié de la FOX NFL, Peter Schrager, a déclaré que Jackson souffrait de « une certaine congestion dans ses poumons ». Plus tard, les Ravens l’ont exclu.

Baltimore avait été aux prises avec des maladies non COVID au sein de l’organisation toute la semaine. ESPN a rapporté que le receveur Rashod Bateman et le centre Bradley Bozeman ont également raté l’entraînement, mais ne figuraient pas sur le rapport de blessure et étaient toujours actifs pour le match contre les Bears.

Le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson (8) et le receveur large Devin Duvernay célèbrent un touché contre les Vikings du Minnesota, le 7 novembre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Jackson, qui a eu COVID à deux reprises, a déclaré aux journalistes qu’il pensait qu’il était tombé malade à cause du changement drastique des conditions météorologiques. La semaine dernière, la ville de Baltimore a commencé dans les années 50 et jeudi il faisait 74 degrés. Le maximum de vendredi était de 48 degrés et celui de samedi était de 47 degrés.

« Je ne tombe généralement pas malade, pour de vrai. Je mangeais mes vitamines Flintstone quand j’étais enfant. Mon système immunitaire devrait être bon », a-t-il déclaré.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson lors du match du 11 novembre 2021 contre les Dolphins à Miami Gardens, en Floride. (Photo AP/Lynne Sladky)

Baltimore a une fiche de 1-1 lorsque Jackson manque un départ.