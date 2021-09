Lamar Jackson des Ravens mène une victoire majeure sur les Chiefs et met fin à la séquence de victoires consécutives de Patrick Mahomes en septembre

in

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson et un jeu défensif clé ont permis à l’équipe de vaincre les Chiefs de Kansas City dimanche, mettant ainsi fin à la séquence de victoires de Patrick Mahomes au mois de septembre.

Le jeu de Jackson au quatrième quart s’est avéré être la grande différence dans la victoire 36-35.

Le quart-arrière a couru pour un touché de 2 verges avec 14:13 à jouer dans le match. La défense de Baltimore intensifierait et forcerait les Chiefs à botter lors de leur prochain entraînement.

Jackson a suivi en courant et en se retournant dans la zone des buts pour donner aux Ravens une avance d’un point.

Baltimore avait besoin d’une étape et il semblait qu’ils n’allaient pas en obtenir une. Trois jeux et Mahomes ont eu l’offensive des Chiefs sur la ligne des 32 verges de Baltimore avec 2 minutes à jouer dans le match. Il semblait que l’équipe se préparait à ralentir le chronomètre et à s’aligner pour un éventuel panier gagnant.

Puis, l’improbable s’est produit.

Le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire a raté le ballon et il a été récupéré par Odafe Oweh.

Les Ravens avaient besoin d’un premier essai pour maintenir l’entraînement en vie et sceller le match. John Harbaugh a laissé la décision à Jackson.

Les Ravens sont allés chercher le premier sur le quatrième et Jackson a poussé et aidé Baltimore à remporter la victoire.

Jackson était 18-en-26 avec 239 verges par la passe, un touché par la passe et deux interceptions, dont un Pick Six à Tyrann Mathieu pour commencer le match. Il a réussi à parcourir 107 verges au sol avec les deux touchés au quatrième quart. C’est aussi sa première victoire contre les Chiefs.

Marquise Brown était responsable du seul touché de touché. Il a réussi six attrapés pour 113 verges.

C’est la première défaite de Mahomes au mois de septembre. Il était entré dans le match 11-0 en septembre avec 35 passes de touché et aucune interception. Dimanche, il était 24 pour 31 avec 343 verges par la passe, trois passes de touché et une mauvaise interception pour Tavon Young.

Mahomes a réussi une grosse passe de touché de 46 verges à Travis Kelce. Le gros ailier serré a cassé quelques tacles et a bloqué la clé sur le scamper. Kelce a mené les Chiefs avec sept attrapés pour 109 verges et un touché. Byron Pringle et Demarcus Robinson ont également réussi des touchés.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson (8) se retourne dans la zone des buts pour un touché au quatrième trimestre contre les Chiefs de Kansas City au M&T Bank Stadium. (Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)

Les deux équipes passent à 1-1 sur la saison.