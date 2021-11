Lamar Jackson est Hercule et Justin Fields émerge

Fans stupides de la NFL. Vous pensez que le football est censé être une question de football ? Regarder certains des meilleurs athlètes du monde concourir au plus haut niveau que le football américain a à offrir ?

Eh bien, vous vous trompez. Donc, si mal.

Le football concerne les arbitres. Chaque dimanche, des milliers de fans de la NFL dépensent leur argent durement gagné pour regarder les arbitres ralentir avec enthousiasme le rythme du match et créer des appels étranges qui rendent toutes les personnes impliquées mécontentes. C’est ce que le football est censé être.

Pourquoi voudrais-je voir Justin Fields grandir contre l’une des franchises sportives les plus célèbres au monde ? Beurk, je préfère regarder Ed Hochuli et son fils Shawn voir qui peut lancer un drapeau le plus loin.

Plus sérieusement, la NFL a créé un problème totalement inutile avec cette horrible règle de raillerie et, une fois de plus, il a été montré sur la scène nationale pourquoi la règle doit être abrogée – aujourd’hui. Immédiatement. Juste cette seconde.

Même avant que les railleries ne soient vraiment mises en œuvre cette saison, la NFL avait un problème avec les pénalités qui étaient un facteur trop important pour déterminer les résultats. L’interférence de passe défensive et la tenue défensive sont déjà deux des pénalités les plus déséquilibrées qui peuvent changer le cours d’un match d’un coup de sifflet. L’interférence de passe est déjà une pénalité qui peut être si subjective en temps réel qu’elle conduit à des appels fantômes qui offrent à l’offensive d’énormes morceaux de verges à la fois.

Désormais, les arbitres ont le pouvoir de faire des appels instinctifs en une fraction de seconde pour frapper un joueur avec une pénalité de raillerie juste parce qu’ils en ont envie sur le moment. L’intention de « nettoyer le jeu » semble bien en théorie, mais en réalité, elle est devenue plus boueuse que jamais à cause de ces pénalités.

La punition provocatrice de Cassius Marsh contre les Steelers était l’encapsulation parfaite du contrôle des arbitres. Marsh a regardé la ligne de touche des Steelers après un énorme sac avant de retourner à sa propre ligne de touche – une réaction assez bénigne pour faire un jeu qui change la donne.

Sur le chemin du retour vers la ligne de touche, il a été heurté par un arbitre qui a instantanément lancé un drapeau de raillerie.

Tony Corrente s’est penché sur le contact et a ensuite brandi son drapeau comme un ballon à trois points. Quelle blague pic.twitter.com/MhNlNVewJx – Will Brinson (@WillBrinson) 9 novembre 2021

Mec, personne ne veut ça. Nous ne nous soucions pas des arbitres. Ils devraient être moins impliqués dans le jeu, point final. Les pénalités ne sont pas bonnes pour le produit ou l’esprit du jeu.

Si les gladiateurs veulent se chamailler, laissez-les. Ce ne sont pas des animaux non entraînés sans contrôle des impulsions.

Mais c’est peut-être ainsi que leurs patrons les voient.