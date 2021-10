Lamar Jackson et Mark Andrews mènent les Ravens à une incroyable victoire de retour contre les Colts

Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore devaient creuser profondément pour effectuer un retour contre les Colts d’Indianapolis et de toutes leurs forces, ils ont marqué 16 points pour forcer les prolongations et gagner le match, 31-25, après la première possession de la période supplémentaire.

Les Ravens ont perdu 25-9 alors qu’il restait 12:04 à jouer. Jackson a lancé une passe de touché de 5 verges à Mark Andrews pour réduire l’avance à huit points. Lors du prochain entraînement des Colts, Calais Campbell a proposé un énorme jeu d’équipes spéciales bloquant le coup de pied de Rodrigo Blankenship pour donner une autre chance à Baltimore.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson (8) lance le ballon sous la pression du plaqueur défensif des Indianapolis Colts DeForest Buckner (99) et de l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (97) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le lundi 11 octobre 2021 , à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Jackson a mené les Ravens sur le terrain avec 4:35 à jouer et a lancé une passe de touché à Andrews pour ramener Baltimore à deux points. Jackson et Andrews convertiraient la conversion à deux points pour au moins avoir une chance d’envoyer le match en prolongation.

Sur le disque suivant, Carson Wentz a lancé une passe de 23 verges à Parris Campbell pour faire avancer Indianapolis. Wentz a mis en place Blankenship pour le placement potentiel gagnant, mais il l’a raté à 47 mètres. Blankenship avait raté deux paniers et un point supplémentaire dans le match à ce moment-là.

Jackson mènerait les Ravens sur un trajet de 10 parties et 68 verges et le terminerait avec un touché de Marquise Brown pour gagner le match.

Jackson a terminé 37-en-43 avec 442 verges par la passe et quatre passes de touché. Andrews et Brown ont tous deux reçu plus de 100 verges.

Andrews a réussi 11 attrapés pour 147 verges et deux touchés. Brown a réussi neuf attrapés pour 125 verges et deux touchés. Devin Duvernay a réussi quatre attrapés pour 45 verges.

L’ailier rapproché des Ravens de Baltimore, Mark Andrews (89 ans), célèbre son touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Colts d’Indianapolis, le lundi 11 octobre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Alors que les Ravens n’ont pas établi de record avec le plus grand nombre de matchs consécutifs de 100 verges au sol, Jackson a mené l’équipe au sol avec 62 verges en 14 courses.

Même dans la défaite, Wentz a fait un match formidable. Il était 25 pour 35 avec 402 verges par la passe et deux passes de touché. Il n’a tout simplement pas réussi à faire franchir la ligne de but au ballon au quatrième quart.

Le quart-arrière des Indianapolis Colts Carson Wentz (2) lance le ballon sous la pression du plaqueur de nez des Baltimore Ravens Brandon Williams (98) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le lundi 11 octobre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Jonathan Taylor a eu un gros match. Il a récolté 53 verges au sol en 15 courses et un touché. Il a ajouté trois attrapés pour 116 verges et un touché.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (28 ans) célèbre son touché avec ses coéquipiers lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore, le lundi 11 octobre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Julio Cortez)

Baltimore s’est amélioré à 4-1 cette saison. Les Colts sont tombés à 1-4.