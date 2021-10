Lamar Jackson rejoindra Johnny Unitas avec cet accomplissement le mois prochain

Lamar Jackson rejoindra Johnny Unitas dans un club exclusif le mois prochain.

L’Université de Louisville retirera le numéro 8 de Jackson lors d’une cérémonie le 13 novembre, a annoncé l’école samedi. Jackson rejoindra Unitas en tant que seuls joueurs de l’histoire de l’école à avoir retiré des numéros. Louisville a retiré le n ° 16 du Temple de la renommée du football professionnel en 2003.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Lamar Jackson (8) des Cardinals de Louisville court avec le ballon contre les Wildcats du Kentucky lors d’un match au Commonwealth Stadium le 25 novembre 2017 à Lexington, Kentucky. (Photo par Andy Lyons/.)

« Lamar a remporté le Heisman puis le MVP de la NFL, et il n’a même pas 25 ans. Encore plus remarquable, il ne fait que s’améliorer. Il est né peu de temps avant que Tom Brady n’entre dans la ligue, il a donc le temps d’aller au-delà de tout ce que nous avons vu avant », a déclaré le vice-président et directeur de l’athlétisme de Louisville, Vince Tyra, dans un communiqué.

« Son cœur humble et son approche fondée le font aimer de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et de tout le personnel avec qui il a côtoyé. Il sait qu’il en faut onze pour réussir en attaque, pas un. Nous sommes si fiers de retirer son numéro 8 pour ce qu’il a fait a accompli jusqu’à présent, mais sont tout aussi excités par ce qui va arriver. Cette ville a de gros L pour notre gars. «

Lamar Jackson (8) des Cardinals de Louisville s’échauffe pour un match contre le North Carolina State Wolfpack au Carter Finley Stadium le 5 octobre 2017 à Raleigh, Caroline du Nord. (Photo de Grant Halverson/.)

Au cours de sa carrière à Louisville, Jackson a réussi 9 043 verges et 69 touchés et s’est précipité pour un record scolaire de 4 132 verges et 50 touchés. Les Ravens de Baltimore l’ont sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL 2018. Il a remporté le prix NFL MVP en 2019.

« J’ai l’impression d’avoir encore gagné un Heisman », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de l’école.

Johnny Unitas, numéro 19 des Colts. (Photo par Afro American Newspapers/Gado/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Louisville accueillera Syracuse le jour de la retraite du maillot.