Lamar Odom claque les médias sociaux après la refonte de l’interview de 2019

Lamar Odom dit qu’il « continue à choisir la grande route » après qu’un extrait d’une ancienne interview soit sorti ce week-end.

Au cas où vous l’auriez manqué, en 2019, l’ancienne star des Lakers a parlé de sa relation passée avec l’actrice Taraji P. Henson lors d’un épisode de TV One’s Uncensored. L’actrice de Think Like A Man, 51 ans, et la star de la NBA, 42 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2009 après s’être rencontrées lors d’une fête, puis se sont séparées lorsque Lamar, comme il l’a expliqué, « est tombé amoureux » de Khloe kardashian, qu’il épousa plus tard.

Avance rapide jusqu’au week-end dernier, lorsque le clip a de nouveau gagné du terrain après avoir refait surface sur Twitter et Instagram.

Le 2 janvier, tout en marquant quelques points de vente dans sa légende à côté d’une photo en noir et blanc sur Instagram qui disait: « Je vois que les tabloïds cherchent à gagner des abonnés, nous sommes en 2022, coupez les jeux ! », A écrit Lamar, « Pourquoi une interview de 2019 est-elle diffusée et jouée ? Où sont mes redevances puisqu’il semble que je sois en syndication. @Tarajiphenson rien que de l’amour pour toi toujours. Ne nourrissons pas les masses. »