Lamar Odom dit qu’il a renoncé à la drogue et au porno après une mauvaise rupture avec sa fiancée

Lamar Odom dit qu’il a abandonné 3 vices après s’être séparé de sa fiancée … insistant sur le fait qu’il ne se drogue plus, ne regarde plus de porno ou ne sort plus avec des femmes.

Odom, 42 ans, a rompu avec Sabrina Parr à la fin de l’année dernière … quelques mois seulement après que le couple se soit fiancé. À la lumière de la scission, Lamar dit qu’il a apporté des changements majeurs dans sa vie.

« Il y a un an, hier, j’ai laissé mon ex-fiancé à l’hôtel W d’Atlanta sans préavis. Lorsqu’elle a réalisé que j’étais retourné chez moi à San Diego, elle était furieuse. J’ai reçu plus de 250 appels et SMS au cours de en décembre dernier parce qu’elle voulait nous soigner. Nous étions toxiques. Indépendamment et collectivement », a écrit l’ancienne star sur les réseaux sociaux.

Odom dit qu’il « détestait être seul » … et « recherchait du réconfort dans la marijuana et une multitude de femmes au hasard, n’en aimant aucune d’entre elles, ne voulant vraiment être avec aucune d’entre elles, mais c’était mieux que d’être seul ».

Puis Lamar dit qu’il a eu une révélation.

« Un jour, mon âme s’est ouverte, une ampoule s’est éteinte et je voulais et devais me changer pour MOI ! Mon équipe avait travaillé dur pour me donner un nouveau départ. Je devais l’honorer 🙏🏽 »

Odom savait qu’il était temps de faire de sérieux changements dans sa vie… et c’est exactement ce qu’il dit avoir fait.

« Aujourd’hui, je suis libre. Sans drogue. Sans dépendance à la pornographie. Sans marijuana. Sans relation. Je reconstruis une relation avec moi-même. Avec ma famille. Je me concentre sur ma foi. Ma croissance. Ma marque. Je suis une légende. Je le possède. Je suis un toxicomane en rétablissement. Je le possède aussi. «

C’est un grand pas pour l’ancien NBA All-Star.

Bien sûr, Odom a fait une overdose et presque mort après une nuit de fête à Dennis Hofbordel de dans le Nevada en 2015.

Lamar a juré de mener une vie sobre dans le passé… mais a parfois eu du mal à rester abstinent.

C’est, jusqu’à présent, dit Lamar… et il est clair qu’il apprécie le soutien.

« Je vous aime vraiment tous pour m’aimer »

Félicitations, Lamar !