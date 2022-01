Lamar Odom réagit au dernier drame de Tristan Thompson et Khloe Kardashian

Lamar Odom défend son ex-femme Khloé Kardashian après que Tristan Thompson a confirmé lundi qu’il avait eu un enfant avec une autre femme alors qu’il sortait avec l’alun de L’incroyable famille Kardashian. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers, qui a été marié à Kardashian de 2009 à 2016, a commenté un reportage sur Thompson sur Facebook peu de temps après que le joueur des Sacramento Kings a admis qu’il était le père du nouveau-né de Maralee Nichols.

« Je ne souhaite vraiment que le meilleur pour elle et j’espère que nous pourrons nous reconnecter et parler un jour en tant qu’amis », a commenté la page Facebook officielle d’Odom, comme indiqué pour la première fois par Comments By Celebs. « Elle est une bonne personne et mérite le monde. » Les commentateurs ne l’avaient pas, une personne ayant répondu: « Lamar est revenu dans le jeu. tirez, je suppose lol », et une autre a ajouté: « C’est l’énergie dont nous N’avons PAS besoin en 2022. »

Thompson a été nommée à la fin de l’année dernière dans un procès intenté par Nichols, qui a affirmé qu’elle et le joueur de la NBA avaient conçu un enfant en mars 2021, alors qu’il était encore publiquement avec Kardashian. L’athlète est également le père de True, la fille de 3 ans du cofondateur de Good American, ainsi que le fils de 5 ans Prince avec l’ex Jordan Craig. Bien qu’il ait précédemment nié les allégations de paternité de Nichols, Thompson a annoncé lundi dans une déclaration à Instagram que les résultats des tests lui avaient donné tort.

« J’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable », a écrit le père de trois enfants dans son Story Monday. « Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé. »

S’adressant spécifiquement à Kardashian, il a poursuivi: « Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ont certainement pas aligné avec la façon dont je vous vois. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. «

À la suite de la déclaration de Thompson, un représentant de Nichols a déclaré à PEOPLE : « Il n’y avait aucun doute que Tristan Thompson était le père du bébé de Maralee Nichol. Tristan a fait de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires à propos de Maralee au cours des derniers mois, et elle prend son déclaration contrite aujourd’hui dans le contexte de toutes ces déclarations. »