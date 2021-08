Lamar Odom revient à ses anciennes habitudes : condamné à payer près de 400 000 dollars à son ex-petite amie

Si, il y a quelques semaines, la nouvelle annonçait que Lamar Odom avait affronté Tristan Thompson Pour certains commentaires dans une publication de Khloé Kardashian, elle a désormais transcendé la peine d’un procès de son ex-petite amie, Liza Moral.

L’ancien joueur de Les Lakers de Los Angeles, Entre autres, il a de nouveau été impliqué dans des problèmes avec ses ex-partenaires, en l’occurrence avec la télévision de ‘Femmes de basket-ball’, qui l’a poursuivi en mai pour n’ayant pas respecté leur accord sur leurs enfants – fixé en 2015 – depuis juin 2020.

Selon plusieurs médias américains, Lamar Odom a reçu l’ordre de débourser la somme de près de 400 000 $ à son ex-petite amie, Liza Morales, après avoir prétendument cesser de payer la pension alimentaire pour enfants et les autres coûts connexes. Elle a allégué que l’ancienne joueuse de la NBA était en retard sur le soutien aux jeunes, les dépenses universitaires et les frais de scolarité, et le loyer de l’appartement de Manhattan où elle vit avec destin (23 ans) et Lamar Jr. (19 ans). Un paiement pour lequel ils ont été plongés dans une affaire d’expulsion.

Déjà lors de l’audience du mois dernier, le juge de la Cour suprême de Manhattan, Matthew Cooper, a accepté la demande de la chaîne de télévision d’un jugement par défaut contre Odom, qu’après avoir épousé Khloe Kardashian, il n’a plus comparu devant le tribunal pour se défendre contre les accusations.

Il faudra peut-être payer un million de dollars de plus

Le juge a ensuite signé sa peine, ordonnant à Odom de payer 380 549 $ – soit plus de 320 600 euros – pour la pension alimentaire pour enfants, les arriérés de loyer, les frais d’études et vos frais juridiques dans l’affaire.

De plus, Lamar Odom a également doit financer une police d’assurance-vie d’un million de dollars, en nommant votre ex comme bénéficiaire pour vendredi. Sinon, Morales “peut condamner Lamar Odom à un million de dollars supplémentaires”, comme indiqué dans la commande signée.