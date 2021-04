Lamar Odom se souvient d’avoir arrêté Master P et Kobe Bryant de se battre ⋆ .

WENN / FayesVision / Dave Starbuck

L’ancien joueur des Laker affirme dans une nouvelle interview que le Black Mamba a failli avoir une altercation physique avec le patron de No Limit lorsque ce dernier s’est présenté au centre d’entraînement des Los Angeles Lakers.

Lamar Odom a partagé une anecdote impliquant la fin de la star de la NBA Kobe Bryant et Maître P lors de son apparition sur VladTV. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers a affirmé à l’hôte que le Black Mamba avait eu un moment de tension avec Master P lorsque ce dernier s’est présenté au centre d’entraînement des Los Angeles Lakers.

«L’aura, l’énergie ou le moment choisi, [Kobe] je ne le ressentais pas vraiment », a raconté Lamar. «Tu dois comprendre, ce sont deux mâles alpha et les leurs, dans ce qu’ils font. [It was] Maladroit. Vous me sentez? Donc, je suis de la rue pour pouvoir le regarder.

Lamar a alors décidé d’intervenir avant que les choses ne dégénèrent. «Alors, j’essaye de juste le tuer, mais c’était gênant. Ce n’était pas comme être au milieu, mais je vais juste vérifier les deux températures et m’assurer qu’elles refroidissent. Je vais utiliser mon insinct Jamaica, Queens. L’énergie était juste entre eux », a-t-il poursuivi en expliquant.

Bien que Lamar n’ait pas spécifiquement mentionné le moment de la rencontre, il semblait que cela se soit produit autour de la saison turbulente 2004-2005 au cours de laquelle les Lakers ont raté les séries éliminatoires. Lamar et Kobe étaient coéquipiers de 2004 à 2011.

Maître P lui-même était public avec ce qu’il ressentait à propos de l’étoile déchue. En 2015, il a critiqué Kobe pour être «faux» tout en montrant son soutien à Lamar suite à sa surdose dans un bordel du Nevada.

«Je parle de Kobe», avait alors déclaré le patron de No Limit à TMZ. «Tout ce que cet homme voulait faire, c’était jouer au basket. Kobe était son ami et il appartenait à l’équipe. Il aurait pu avoir [Lamar] de retour dans l’équipe. Même dans cette situation, je pense [Lamar] cherchait juste l’amour. Son plus gros problème était de savoir où se trouvaient les gens auxquels il montrait de l’amour. C’est faux.

En réponse à l’ombre, Kobe s’est rendu sur son compte Twitter pour partager un message. «Lorsque NOUS ressentons le besoin de remettre en question le soutien des autres dans des moments aussi critiques qu’une vie en jeu, alors nous devons nous interroger sur le genre de culture que nous avons créée qui a conduit les États-Unis à une telle suspicion insensible», a déclaré l’icône du basket-ball, décédé dans un accident d’hélicoptère en 2020, a écrit sans le nom de Maître P.

