LaMarcus Aldridge et une incroyable seconde jeunesse

Marcus Aldridge est passé en quelques mois du statut de joueur à la retraite en raison d’un problème cardiaque à celui de devenir l’un des principaux arguments pour voir Filets de Brooklyn en tant que candidat à l’anneau. Jouant sans pression, sortant du banc et profitant de chaque instant sur le terrain, le talentueux attaquant continue d’accumuler des chiffres étonnants et lors de la victoire sur les Cavs, il a signé 21 points et 11 rebonds, ratant seulement 4 tirs et augmentant son pourcentage de tir. % de coup sur le terrain au cours de la saison. Une véritable indignation.

