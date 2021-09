LaMarcus Aldridge reçoit l’autorisation de revenir jouer en NBA

in

Bonne nouvelle pour Marcus Aldridge. Le joueur, qui a dû quitter brutalement la NBA et les Brooklyn Nets en avril dernier après la détection d’un problème cardiaque, a reçu l’autorisation de revenir jouer dans la meilleure ligue de basket au monde. Il a disputé cinq matchs de haut niveau pour les Nets avant son départ et New York est clairement le favori pour reprendre ses services maintenant.