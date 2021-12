LaMarr Hoyt, ancien lanceur des White Sox et gagnant de Cy Young, décédé à 66 ans

LaMarr Hoyt, ancien lanceur de la MLB qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les White Sox de Chicago, est décédé lundi des suites d’une longue maladie, selon MLB.com. Il avait 66 ans. Le fils de Hoyt, Matthew, a déclaré à MLB.com que son père était décédé d’un cancer à son domicile de Columbia, en Caroline du Sud.

« Mon père est décédé d’un cancer avec moi à ses côtés tôt le matin du 29 », a déclaré Mathew Hoyt, le fils aîné de LaMarr. « Il aimait vraiment faire partie de l’organisation des White Sox, et je peux dire sans aucun doute que ce furent les meilleures années de sa vie. Tout ce dont il parlait dans ses derniers jours était le baseball, les White Sox et tous ses anciens coéquipiers. »

Hoyt a été membre des White Sox de 1979 à 1984. Il a remporté les prix Cy Young en 1983 après avoir enregistré une fiche de 24-10 avec une MPM de 3,66, 11 matchs complets et 148 retraits au bâton. Il a mené la Ligue américaine au chapitre des victoires cette saison-là et en 1982, lorsqu’il a inscrit un record de 19-15. Dans le premier match de la série de championnats de la Ligue américaine en 1983, Hoyt a réussi un match complet lors de la victoire des White Sox contre les Orioles de Baltimore.

« Ma première impression de LaMarr a été : ‘Voici un pichet.’ Il avait des trucs moyens mais un commandement incroyable et une confiance énorme, et il n’a jamais montré de peur », a déclaré Tony La Russa, l’actuel manager des White Sox qui était également le manager de l’équipe lorsque Hoyt lançait. « Nous l’avons amené dans les ligues majeures en 1979 et rien ne l’a dérangé. Il avait ce cool impressionnant où il croyait que s’il faisait ses lancers, il éliminerait les frappeurs. Il a affronté des équipes plusieurs fois au cours d’une saison mais pouvait changer de look et gardez-les hors d’équilibre. Quel grand compétiteur. »

Après la saison 1984, Hoyt a été échangé aux Padres de San Diego. Il a disputé son premier match des étoiles en 1985 et a terminé la saison avec 16 victoires et une MPM de 3,47. Sa dernière saison en MLB a eu lieu l’année suivante et il a enregistré un record de 8-11 en 25 départs.

« LaMarr était un excellent lanceur et un excellent coéquipier. Nous restions assis et parlions de lancer pendant des heures », a déclaré Richard Dotson, qui a remporté 22 matchs avec les White Sox en 1983. « Il savait vraiment comment lancer. Ses affaires n’étaient jamais géniales. , mais il avait un grand plomb et un commandement exceptionnel. LaMarr, Britt Burns, Harold Baines et moi sommes tous venus dans les grandes ligues à peu près au même moment et avons grandi ensemble, ce qui a finalement conduit à cette mémorable saison 1983. Nous allons tous il me manque. »