Lamassu dévoile son nouveau modèle de guichet automatique bitcoin compact » CryptoNinjas

Lamassu, créateur d’une gamme de guichets automatiques Bitcoin comprenant un logiciel d’administration open source, a annoncé ce week-end son nouveau modèle de guichet automatique bitcoin/cryptomat, le Tejo. Conçu avec un facteur de forme compact qui s’adaptera à presque n’importe quel endroit. De plus, le Tejo dispose également d’intérieurs spacieux et peut accueillir des caisses supplémentaires qui peuvent tripler sa capacité de facture à la fois sur son validateur de factures et son distributeur.

Serrures électroniques pour retrait d’espèces

Les agences de collecte de fonds telles que Garda, Loomis et Brinks exigent fréquemment des verrous vérifiables spécifiques comme condition préalable à la fourniture de leurs services. En tant que tel, le Tejo a la possibilité de passer à la serrure électronique Dormakaba Cencon, leader du secteur, pour les besoins de collecte d’argent d’un opérateur.

Le premier lot de Tejos commencera à être expédié en octobre, les personnes intéressées peuvent commencer le processus de réservation et être parmi les premiers à se lancer.

«Nous sommes présents depuis un certain temps dans cette industrie de la houle et avons profité de notre expérience pour concevoir un guichet automatique bitcoin avec des aspects que nous pensons être les plus importants pour les opérateurs d’aujourd’hui. Nous avons conçu le Tejo pour une collecte d’argent plus simple et pour les opérateurs qui souhaitent gérer de grands réseaux de distributeurs automatiques de bitcoins. »

– L’équipe Lamassu

Plus tôt cette année, Lamassu a ajouté la prise en charge des transactions Zcash protégées sur ses machines. Dans sa prochaine version du logiciel d’administration v7.6, la prise en charge de Monero (XMR) sera officiellement ajoutée aux machines Lamassu. Bientôt, les opérateurs pourront permettre aux utilisateurs d’acheter et de vendre du XMR, ainsi que de l’USDT et plus encore.

Lien source

Vues de la publication : 20